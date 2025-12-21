"Rozpoczęły się wcześniej". Wysłannik Kremla zabrał głos po rozmowach na Florydzie

W skrócie Rosja i Stany Zjednoczone prowadzą kolejne rozmowy pokojowe dotyczące wojny w Ukrainie, które odbywają się w Miami.

Specjalny wysłannik Kremla Kiriłł Dmitrijew podkreślił konstruktywną atmosferę rozmów i zapowiedział ich kontynuację.

Tuż przed pojawieniem się na Florydzie Dmitrijew zaprzeczył doniesieniom amerykańskiej gazety, która miała ujawnić kulisy pierwszego spotkania Steve'a Witkoffa z Władimirem Putinem.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Rozmowy przebiegają w konstruktywnej atmosferze. Rozpoczęły się wcześniej i będą kontynuowane dzisiaj, a także jutro - powiedział w sobotę Dmitrijew cytowany przez agencję Reutera.

Specjalny wysłannik Kremla Kiriłł Dmitrijew przybył do Miami na Florydzie w sobotę. Z kolei stronę amerykańską reprezentować mają Steve Witkoff i zięć Donalda Trumpa, Jared Kushner.

Toczące się tam w weekend rozmowy pokojowe dotyczące wojny w Ukrainie odbywają się na krótko po negocjacjach w Berlinie z udziałem Ukrainy oraz przedstawicieli USA - Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, a także po szczycie w stolicy Niemiec, na którym europejscy przywódcy ogłosili, że USA i Europa zobowiązały się do współpracy nad zapewnieniem Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa w razie zakończenia wojny.

Negocjacje pokojowe na Florydzie. Media: Dmitrijew "jednym z architektów" planu

W piątek Witkoff rozmawiał w Miami z ukraińską delegacją z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustemem Umierowem.

Według dziennika "Financial Times" Dmitrijew jest jednym z architektów ujawnionego przez media w listopadzie planu pokojowego dla Ukrainy, współtworzonego przez "grupę rosyjskich i amerykańskich urzędników", który przez Ukrainę i jej sojuszników został oceniony jako nie do zaakceptowania.

Chwilę przed pojawieniem się na Florydzie Dmitrijew odniósł się we wpisie na platformie X do artykułu dziennika "Wall Street Journal", w którym opisana jest m.in. rzekoma budowa jego relacji z Witkoffem.

Przedstawiciel Władimira Putina zarzucił amerykańskiej gazecie podjęcie kolejnej próby zrujnowania wysiłków na rzecz pokoju w Ukrainie.

Spotkanie Witkoffa z Putinem. Amerykańska gazeta ujawnia kulisy, wysłannik Kremla zaprzecza

Zdaniem wysłannika Kremla więziony przez Rosję Marc Fogel został uwolniony na prośbę Amerykanów, a nie, jak to opisała gazeta, w prezencie dla Witkoffa za dobrą postawę w trakcie rozmowy z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.

Dmitrijew zaprzeczył również jakoby strona rosyjska miała prosić, aby wysłannik USA udał się na Kreml bez służb, a także doniesieniom o kawiorze jakoby sprezentowanym Witkoffowi przez Rosjan.

Źródło: Reuters

Spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy. ''Twarda i uczciwa rozmowa o konkretach'' Polsat News Polsat News