Sprzeczne doniesienia wywiadu USA? "Rosja nie ma zdolności"

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

"Amerykański wywiad ocenia, iż Rosja nawet nie ma zdolności podbicia i okupowania Ukrainy, a co mówić o 'atakowaniu i okupowaniu' Europy" - stwierdziła w sieci dyrektor Wywiadu Narodowego USA Tulsi Gabbard. To reakcja na informacje przekazane przez agencję Reutera, która powoływała się na źródła zaznajomione z tym środowiskiem.

Grupa wysokich rangą wojskowych siedząca po obu stronach długiego stołu konferencyjnego w eleganckim pomieszczeniu, na czele którego siedzi mężczyzna w garniturze, przed którym ustawione są liczne butelki wody oraz dokumenty.
Dyrektor wywiadu USA reaguje na doniesienia agencji. "Rosja nie ma zdolności"MIKHAIL METZEL/POOL AFP

W skrócie

  • Amerykański wywiad podważa możliwość zdobycia i okupowania Ukrainy przez Rosję oraz zaprzecza jej zdolnościom do ataku na Europę.
  • Tulsi Gabbard krytykuje medialne doniesienia sugerujące, że Rosja ma zamiar podbić Europę i popiera pokojowe wysiłki Trumpa.
  • Według Reutersa większość raportów wywiadu USA i Europy wskazuje na dążenie Putina do przejęcia Ukrainy i zasięgania po byłe tereny ZSRR.
"Podżegacze wojenni z tzw. głębokiego państwa (deep state) i ich media propagandowe znów próbują podważyć wysiłki prezydenta Trumpa na rzecz zaprowadzenia pokoju na Ukrainie - i w istocie w Europie - fałszywie twierdząc, że 'amerykańskie środowisko wywiadowcze' popiera punkt widzenia UE/NATO, zgodnie z którym celem Rosji jest inwazja/podbicie Europy (by zdobyć poparcie dla swojej polityki prowojennej)" - napisała w sieci Tulsi Gabbard.

"Prawda jest taka, że 'amerykański wywiad' ocenia, iż Rosja nawet nie ma zdolności podbicia i okupowania Ukrainy, a co mówić o 'atakowaniu i okupowaniu' Europy" - dodała dyrektor wywiadu USA.

Putin chce zająć Ukrainę i podbić Europę? Dyrektor wywiadu USA: Nie ma zdolności

W piątek agencja Reutera napisała, że według amerykańskiego wywiadu cele Władimira Putina, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, pozostają bez zmian.

Jak przekazano, z raportów amerykańskiego wywiadu wynika, że Putin zamierza zająć całą Ukrainę i rościć sobie prawa do części Europy wchodzącej dawniej w skład ZSRR. Serwis powołał się na sześć źródeł zaznajomionych z amerykańskim wywiadem.

    Raporty przedstawiają zdecydowanie odmienną wizję od tej prezentowanej przez prezydenta USA Donalda Trumpa i jego negocjatorów, którzy utrzymują, że Putin chce zakończyć konflikt. Według jednego ze źródeł, najnowszy raport pochodzi z końca września.

    "Putin chce więcej". Sprzeczności ws. ustaleń amerykańskiego wywiadu

    Reuters napisał, że ustalenia USA są spójne od czasu rozpoczęcia przez Putina pełnoskalowej inwazji przeciwko Ukrainie w 2022 roku.

    W dużej mierze pokrywają się one z ocenami europejskich przywódców i agencji wywiadowczych, według których Putin dąży do opanowania całej Ukrainy i terytoriów państw, należących w przeszłości do ZSRR, w tym krajów będących obecnie członkami NATO.

    - Wywiad zawsze wskazywał, że Putin chce więcej - powiedział agencji Mike Quigley, kongresmen demokratów zasiadający w komisji ds. wywiadu amerykańskiej Izby Reprezentantów. - Europejczycy są o tym przekonani. Polacy są całkowicie o tym przekonani. Bałtowie myślą, że będą pierwsi - dodał.

