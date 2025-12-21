Nowe informacje o sprawie ks. Dukielskiego. Prokuratura tłumaczy

Mateusz Balcerek

Mateusz Balcerek

Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie księdza Krzysztofa Dukielskiego. Trwa natomiast postępowanie kanoniczne wobec duchownego - przekazała Kuria Diecezji Radomskiej. Były biskup pomocniczy był podejrzewany o "niewłaściwe zachowanie" wobec osoby małoletniej.

Kapłan w czerwonym ornacie stojący w kościele, w tle rozmyte kwiaty i złote elementy ołtarza, spokojny wyraz twarzy.
Ksiądz Krzysztof DukielskiFot. Ks. Stanisław Piekielnik/diecezja radomskamateriały prasowe

W skrócie

  • Nowo mianowany biskup pomocniczy Krzysztof Dukielski zrezygnował ze swojej funkcji po zgłoszeniu oskarżeń o niewłaściwe zachowanie wobec osoby małoletniej.
  • Prokuratura po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego nie znalazła podstaw do wszczęcia śledztwa i uznała, że nie doszło do przestępstwa.
  • Obecnie wobec ks. Dukielskiego toczy się jedynie postępowanie kanoniczne, prowadzone przez Kościół katolicki niezależnie od organów państwowych.
W sierpniu biskup radomski Marek Solarczyk przekazał, że nowo mianowany biskup pomocniczy diecezji radomskiej Krzysztof Dukielski poprosił papieża Leona XIV o zwolnienie go z tej funkcji. Papież przyjął prośbę i zwolnił duchownego z urzędu.

Bp Solarczyk wyjaśnił wówczas, że dopiero po ogłoszeniu nominacji biskupiej ks. Dukielskiego został zgłoszony fakt niewłaściwego zachowania kapłana wobec osoby małoletniej, które miało mieć miejsce w przeszłości.

Postępowanie kanoniczne wobec ks. Dukielskiego

W sobotnim komunikacie rzecznik Kurii Diecezji Radomskiej ks. Damian Fołtyn poinformował, że obecnie wobec księdza Dukielskiego toczy się jedynie postępowanie kanoniczne, a prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa.

"Wobec ks. Krzysztofa Dukielskiego prowadzone było postępowanie w ramach prawa karnego, podjęte po zgłoszeniu właściwym organom państwowym informacji o możliwym niewłaściwym zachowaniu z przeszłości. Organ ścigania, po przeprowadzeniu niezbędnych czynności procesowych, odmówił wszczęcia śledztwa z uwagi na brak podstaw do uznania, że zachowanie to nosi znamiona przestępstwa określonego w obowiązujących przepisach Kodeksu karnego" - głosi sobotni komunikat kurii.

    Sprawa ks. Dukielskiego. Prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania

    Jak podały media, Prokuratura Rejonowa Radom - Wschód w Radomiu prowadziła postępowanie sprawdzające, zakończone decyzją z dnia 25 listopada tego roku o odmowie wszczęcia śledztwa.

    "Prokurator poczynił własne ustalenia na podstawie danych i dokumentów udostępnionych przez Kurię Diecezji Radomskiej, która w sprawie dotyczącej relacji księdza i pokrzywdzonej prowadziła postępowanie kanoniczne. W czasie tego postępowania ksiądz został przesłuchany i potwierdził fakt znajomości z pokrzywdzoną. Zapewnił jednak, że intencją tej relacji nigdy nie było przekroczenie granicy intymności. Wykluczono, aby pomiędzy księdzem i pokrzywdzoną zaistniał stosunek zależności, a pokrzywdzona została wykorzystana w celach seksualnych" - powiedziała "Gazecie Wyborczej" rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu prokurator Aneta Góźdź.

      Media: Nie ma dowodów na to, że ksiądz popełnił przestępstwo

      Jak podał "Gość Niedzielny", materiał dowodowy nie dostarczył także podstaw do wniosków, aby zachowanie księdza wypełniało znamiona innych czynów określonych w rozdziale XXV Kodeksu karnego, tj. przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

      "W niniejszej sprawie ustalono także, że nie doszło do zaistnienia przestępstwa określonego w art. 200 par. 1 kk, bowiem w okresie objętym przedmiotem postępowania pokrzywdzona miała już ukończone 15 lat. Z powyższych względów prokurator odmówił wszczęcia śledztwa w sprawie" - podał "Gość Niedzielny".

      Radomska kuria oświadczyła z kolei w sobotę, że kwestie prawne związane z tą sprawą należy rozróżniać w dwóch odrębnych porządkach prawnych: państwowym oraz kanonicznym.

        "Równolegle do działań organów państwowych, zgodnie z normami prawa kościelnego, zostało wszczęte i toczy się odrębne postępowanie kanoniczne. Prawo Kościoła katolickiego posiada własne procedury i standardy ochrony małoletnich, które są niezależne od państwowych. Wszelkie decyzje w tym zakresie podejmowane są w ścisłym poszanowaniu norm kościelnych, z troską o sprawiedliwość oraz dobro potencjalnie pokrzywdzonej osoby" - głosi oświadczenie kurii podpisane przez ks. Damiana Fołtyna.

        Krzysztof Dukielski urodził się w 1978 roku w Radomiu. Święcenia kapłańskie przyjął 31 maja 2003 roku z rąk bp. Zygmunta Zimowskiego.

        W latach 2014-2016 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Krajowego Biura Światowych Dni Młodzieży, a w latach 2016-2017 - posługę kapelana w Radomskim Centrum Onkologii. Był też krajowym moderatorem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka (2019-2020). 1 lipca 2021 roku został mianowany proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela w Magnuszewie.

