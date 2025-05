Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego rozpoczął się o godz. 9:00 i trwał 110 minut. Większość uczniów zakończyła go o 10:50. Niektórym zdającym przysługuje przedłużenie czasu zdawania o 55 minut.

Egzamin z języka obcego nowożytnego , podobnie jak z polskiego i z matematyki, jest obowiązkowy dla wszystkich kończących szkołę podstawową. Uczeń mógł wybrać jeden z następujących języków, pod warunkiem, że uczył się go w szkole w ramach zajęć obowiązkowych: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski.

Wyjątek wśród zdających stanowią uczniowie z Ukrainy , którzy mogli przystąpić do dowolnego dostępnego języka obcego.

Z danych CKE wynika, że ponad 98,4 proc. z ponad 355 tys. zdających zdecydowało się przystąpić do języka angielskiego . Egzamin składał się z pięciu części: rozumienia ze słuchu, znajomości funkcji językowych, rozumienia tekstów pisanych, znajomości środków językowych oraz wypowiedzi pisemnej. Na test składały się zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte.

Dla osób, które nie mogły przystąpić do egzaminów ósmoklasisty w maju, przewidziano terminy dodatkowe . W przypadku języka obcego nowożytnego to 12 czerwca. Z kolei w przypadku języka polskiego - 10 czerwca, a matematyki - 11 czerwca.

Wypełnione arkusze ósmoklasistów trafią do egzaminatorów. Z kolei informacje o wyniku każdego ucznia wrócą do szkół do 4 lipca br. Wtedy też wyniki zostaną udostępnione zdającym, a CKE ogłosi wyniki ogólnopolskie.