Po przejściu na emeryturę otrzymujemy dostęp do zniżek, które pozwolą nam zaoszczędzić na podróżach czy pobycie w sanatorium. Dodatkowe benefity oferuje nam również Ogólnopolska Karta Seniora. Co możemy zyskać po przejściu na emeryturę? Jakie dokumenty będą nam potrzebne do otrzymania konkretnych benefitów? Oto kilka zniżek, które są dla nas dostępne od razu po przejściu na emeryturę.

Ulgi dla emerytów: komunikacja miejska

Niektóre miejscowości przygotowały specjalne oferty biletów dla seniorów. Pozwalają one na podróżowanie w obrębie miasta na biletach ulgowych. Wymagane do tego jest posiadanie jedynie ważnej legitymacji emeryta. Oferta ta jednak nie obowiązuje w całej Polsce, a część miast oferuje darmowe przejazdy tylko seniorom po 70. roku życia.

Ulgi dla emerytów: kolej

Zniżki dostępne są nie tylko w komunikacji miejskiej. Oferują je również przewoźnicy kolejowi. Część przewoźników regionalnych posiada w swoim cenniku zniżki dla seniorów wynoszące od 10 do 50 procent.

Spółka Intercity (w tym pociągi TLK) oferuje specjalną promocję dla seniorów. Emeryci z ważną legitymacją mogą skorzystać z Biletu Seniora, który oferuje bilety tańsze o 30 proc. Zniżki te obowiązują zarówno w pierwszej, jak i drugiej klasie. Mogą z niej skorzystać wszyscy, którzy ukończyli 60. rok życia.



Dodatkowo funkcjonuje ulga ustawowa w wysokości 37 proc. na dwa przejazdy w ciągu roku. Należy jednak tutaj pamiętać, że przejazd w ofercie "tam i powrót" liczy się jako dwa osobne bilety. Prawo do tej zniżki przysługuje seniorom, którzy mają odpowiednie zaświadczenie wydawane np. przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.