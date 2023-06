W lasach pojawiły się pierwsze czarne jagody. Ile za nie zapłacisz?

Oprac.: Agnieszka Tkacz Ciekawostki

W lasach pojawiły się już pierwsze jagody. To znak, że można się wybierać do lasu i cieszyć z pierwszych zbiorów. Jagody warto jeść - są bogate w składniki odżywcze, zdrowe i mają uniwersalne zastosowanie w kuchni. Sprawdź, co z nich zrobić, gdzie można je kupić oraz jak je zbierać, aby nie zapłacić kary.

Zdjęcie Jagody już się pojawiły w lasach. Dlaczego warto je zbierać? / 123RF/PICSEL