Spis treści: 01 Strzyżak sarni, czyli latający kleszcz. Co to za owad?

02 Gdzie można spotkać strzyżaka sarniego? Tych miejsc lepiej unikaj

03 Czy strzyżak sarni jest groźny dla człowieka?

04 Strzyżak sarni a choroby. Czy latający kleszcz może przenieść boreliozę?

05 Sposoby na latające kleszcze. Jak się chronić przed strzyżakiem sarnim?

Strzyżak sarni, czyli latający kleszcz. Co to za owad?

Strzyżak sarni, znany też jako strzyżak jeleni, to owad, na którego potocznie mówi się latający kleszcz. To z uwagi na znaczne podobieństwo w wyglądzie obu gatunków. Strzyżak sarni i kleszcz bywają też często mylone.

Z tego powodu, co jakiś czas pracownicy Lasów Państwowych na w mediach społecznościowych przypominają, jak wygląda strzyżak sarni i czym różni się od kleszcza.

Jak rozpoznać strzyżaka sarniego? Owad ma 5-6 mm długości. Jego ciało jest spłaszczone i brunatne. Strzyżak sarni ma bardzo twardy pancerz (zbudowany z chityny) i trzy pary odnóży zakończonych pazurkami czepnymi. Znakiem rozpoznawczym strzyżaka sarniego są długie skrzydła, które osiągają nawet 6 mm. Owad zrzuca je, gdy znajdzie żywiciela i wczepi się w jego ciało.

Gdzie można spotkać strzyżaka sarniego? Tych miejsc lepiej unikaj

Strzyżak sarni, podobnie jak kleszcz, występuje licznie na terenie całej Polski. Najłatwiej można go spotkać go w lesie lub na jego obrzeżach w okresie od maja do września.

Czai się przede wszystkim w okolicy ścieżek wydeptanych przez zwierzęta.

To właśnie odróżnia go od kleszcza, który swoje ofiary atakuje tam, gdzie ma większą szansę znalezienia żywiciela - występuje na liściach lub w trawie.

Czy strzyżak sarni jest groźny dla człowieka?

Strzyżaki pasożytują na leśnych zwierzętach takich jak łosie, borsuki, sarny i jelenie. Człowiek, wchodząc do lasu, również jest narażony na ugryzienia tych owadów, stając się ofiarą przypadkową. Potrafią atakować całymi chmarami.

Ukąszenie strzyżaka sarniego jest zazwyczaj bardzo bolesne i powoduje powstanie na skórze swędzącej grudki. Może utrzymywać się ona dłuższy czas - nawet do trzech tygodni i dłużej. W skrajnych przypadkach zmiany na skórze mogą być widoczne przez rok.

Strzyżak sarni a choroby. Czy latający kleszcz może przenieść boreliozę?

Zagrożeniem wynikającym z ugryzienia strzyżaka sarniego mogą być różnego rodzaju choroby.

Niektóre źródła podają, że strzyżaki mogą być nosicielami drobnoustrojów powodujących anaplazmozę oraz boreliozę. Nie ma jednak pewności, że infekują żywiciela.

Ukąszenie strzyżaka sarniego może powodować przede wszystkim reakcje alergiczne, a także problemy z oddychaniem. Szczególnie narażone są dzieci i osoby uczulone na jad tych owadów.

Sposoby na latające kleszcze. Jak się chronić przed strzyżakiem sarnim?

Strzyżak sarni jest niewielkich rozmiarów, dlatego trudno go zauważyć. Warto zatem wiedzieć, co odstrasza latające kleszcze, aby móc ochronić się przed ich ukąszeniem w trakcie leśnej wędrówki.

Aby zapobiec ugryzieniu przez strzyżaki, należy stosować repelenty, czyli środki odstraszające owady. Z naturalnych preparatów można wypróbować olejki eteryczne, które działają odstraszająco na inne tego typu pasożyty, np. olejek eukaliptusowy, miętowy czy kamforowy.

Leśnicy radzą również, aby podczas wypraw do lasów ubierać jasne ubrania. Dzięki temu łatwiej dostrzeżemy chodzące po nas stworzenia, w tym latającego kleszcza.

