Grzyby w kwietniu nieraz mogą zaskoczyć nas swoją obfitością. W polskich lasach znajdziemy teraz kilka jadalnych gatunków, które warto wykorzystać w kuchni .

nieraz mogą zaskoczyć nas swoją obfitością. W polskich lasach znajdziemy teraz . Jednak zanim włożymy je do koszyka, musimy upewnić się, czy aby na pewno nie pomyliliśmy ich z trującym okazem. Aby zmniejszyć ryzyko zatrucia, wyjaśniamy, na jakie wiosenne grzyby najczęściej możemy natknąć się podczas spaceru.

najczęściej możemy natknąć się podczas spaceru. Natomiast z myślą o tych zbieraczach, którzy nie mogą doczekać się sezonu na szlachetne borowiki czy koźlarze, przypominamy terminy zbioru najszlachetniejszych grzybów .

Jakie grzyby jadalne znajdziemy wiosną w polskich lasach?

Na jakie gatunki grzybów w kwietniu możemy natknąć się w Polsce? Różnorodność leśnych darów natury, którymi wiosną możemy delektować się w kuchni, może robić wrażenie.

Czarka szkarłatna - To zimowo-wiosenny grzyb, który występuje od grudnia do końca maja. W leśnym runie wyróżnia się wyglądem na tle innych gatunków. Jego kapelusz jest purpurowy i kształtem przypomina niewielki pucharek. Nie jest bardzo popularny, jednak możemy się na niego natknąć na obszarach górskich i podgórskich, w pobliżu wierzb, olszy czy klonów. Spożywane na surowo przypominają ponoć rzodkiewki.





Pieczarki polne - Występuje od kwietnia do października na leśnych polanach. W dojrzałym stadium wyróżnia ją jasny rozpostarty i wypukły kapelusz z drobnymi łuskami o brązowym zabarwieniu. Okrywająca skórka, bez trudu odrywa się od miąższu. Zbierając młode okazy pieczarki polnej trzeba uważać. Jej kapelusz jest nieco zamknięty i półkolisty, przez co może przypominać trującego muchomora jadowitego.

Gęśnica wiosenna - Jest uznawana za jeden z najsmaczniejszych grzybów jadalnych w kwietniu, choć nie wszystkim odpowiada jej charakterystyczny mdły zapach, który często kojarzy się z ogórkiem Możemy zbierać ją do końca czerwca w pobliżu łąk, trawiastych zboczy, pastwisk i na obrzeżach lasów. Gęśnica wiosenna ma kremowo-białe zabarwienie i jest matowa, a jej okrągły i dość gruby trzon przypomina trzon borowika.

Szyszkówka świerkowa - Występuje od maja do czerwca lub września w pobliżu szyszek świerka. Powinna mieć półkolisty i wypukły kapelusz o średnicy od 5 do 30 mm i jasnobrązowe zabarwienie. Jej blaszki są wąsko przyrośnięte, początkowo białe, a następnie szarawe. Jest uznawana za jadalną, jednak zanim wrzucimy ją na patelnię, upewnijmy się, że nie jest to szyszkówka gorzkawa. Ta z reguły ma ciemniejszy kapelusz, a jej blaszki mogą mieć bardziej błękitny odcień.

Czernidłak kołpakowaty - W lesie w kwietniu natkniemy się także na czernidłaka kołpakowatego. Spotkamy go również w parkach i na łąkach, w pobliżu dróg, a nawet w naszych ogrodach. Ten grzyb wyróżnia biały kapelusz, który ciemnieje w miarę upływu czasu. U młodych okazów jest on jajkowaty, a blaszki są białe. Delikatny smak czernidłaka kołpakowatego zachęca do jego spożycia. Jednak, zanim się na to zdecydujemy, sprawdźmy, czy to nie trujący czernidłak pospolity. .

Smardze a piestrzenica kasztanowata, czyli jakich grzybów nie zbierać. Są trujące!

Jest jeszcze jeden wyjątkowo apetyczny wiosenny grzyb, którym możemy delektować się od kwietnia do końca maja. Mowa tutaj o charakterystycznym dla tej pory roku beżowym lub bladożółtym smardzu o chropowatej powierzchni, przy którego zbiorach i obróbce trzeba zachować wzmożoną czujność i to nie tylko dlatego, że niektóre odmiany są objęte ochroną .

Owocniki smardzy są jadalne wyłącznie po obróbce termicznej. Grzyby te znajdziemy na polanach w polskich lasach liścistych i iglastych. Spotkamy je między innymi w pobliżu topoli.

Niestety początkujący grzybiarze mogą mieć problem z odróżnieniem tego gatunku od trującej piestrzenicy kasztanowatej, która dawniej była uznawana za jadalną. Niestety na przestrzeni lat przyczyniła się do wielu groźnych zatruć, przez co zaczęto postrzegać ją jako niebezpieczną. Oba grzyby mają pofałdowane główki, jednak w przypadku piestrzenicy są one bardziej widoczne, a jej zabarwienie jest ciemniejsze.

Kiedy na grzyby po borowiki czy koźlarze? Szlachetne gatunki zbierzesz już niedługo

Nie jest tajemnicą, że najlepszy termin dla grzybiarzy przypada późnym latem i jesienią, od sierpnia do października. To właśnie wtedy z uwagi na wilgoć i sprzyjającą temperaturę, możemy zebrać pełne koszyki najszlachetniejszych gatunków. Przypomnijmy więc, kiedy konkretnie możemy zbierać najpopularniejsze grzyby w Polsce.

Zdjęcie Borowiki należą do zbioru ulubionych grzybów polskich grzybiarzy / 123RF/PICSEL

Borowiki - Sezon na te smaczne grzyby trwa od lipca do listopada, jednak warto wypatrywać ich już w drugiej połowie czerwca.

Kurki - Te popularne grzyby w Polsce również występują od czerwca do listopada. Najwięcej zbierzemy ich w okresie od sierpnia do października.

Kanie - Zbieramy je od czerwca do listopada. Największy wysyp grzybów przypada na wrzesień i październik.

Koźlarze - Zagoszczą u nas w lipcu i pozostaną w naszych lasach mniej więcej do końca października.

Maślaki - Warto się za nimi rozglądać od czerwca do listopada, a na największe bogactwo tych grzybów w polskich lasach możemy liczyć we wrześniu lub październiku.

Opieńki - To jesienne grzyby, natkniemy się w lesie od września do listopada. Na najlepsze zbiory możemy liczyć w październiku.

Podgrzybki - Pojawią się już na początku czerwca i będziemy mogli cieszyć się nimi aż do listopada.

Rydze - Ten czerwonawy gatunek występuje w polskich lasach w szczycie sezonu - od sierpnia do listopada.

Wiosenne grzyby są smaczne. Co można z nich przyrządzić?

Wiosenne grzyby w kuchni sprawdzą się jako dodatek do sosów i jajek - w postaci omletu czy jajecznicy. Możemy również wykorzystać je do przygotowania zapiekanki lub tarty, a także aromatycznej zupy grzybowej albo pasztetu. Warto zrobić z nich farsz do pierogów albo podawać jako główny składnik przystawki (np. smardze w śmietanie ).

Zdjęcie Podczas grzybobrania musimy uważać, aby nie zerwać gatunków trujących i objętych ochroną. / 123RF/PICSEL

Niezależnie od wyboru, pamiętajmy, że bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi o zbieranie i spożywanie grzybów. Atlasy grzybów mogą pomóc nam odróżnić trujące gatunki od jadalnych , jednak żadna aplikacja nie jest nieomylna. Nie wkładajmy więc danego okazu do koszyka, gdy nie mamy stu procentowej pewności co jego pochodzenia.

