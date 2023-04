Do zdarzenia doszło w połowie kwietnia. Ktoś włamał się do piwnicy w jednym z bloków w Białej Podlaskiej. Mężczyzna ukradł rower, skrzynkę z narzędziami, suszarkę do grzybów i walizkę pełną butów.

35-latek połasił się także na przetwory, które częściowo spożył na miejscu. W piwnicy pozostawił po sobie pustą butelkę po alkoholu. Właścicielka piwnicy wyceniła straty na ponad 3 tysiące złotych.

Policji udało się namierzyć złodzieja.

Jak przekazali funkcjonariusze, 35-latek nie ma stałego miejsca zamieszkania. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Będzie odpowiedał w warunkach recydywy. W ostatnim czasie odbywał karę pozbawienia wolności za podobne przestępstwo.

Reklama

35-letni recydywista. Fanty chciał sprzedać paserowi

Policjanci odzyskali część skradzionych przedmiotów oraz ustalili personalia pasera, u którego znaleziono część łupów. Zarzuty usłyszał 29-letni mieszkaniec Białej Podlaskiej. O dalszym losie mężczyzn zadecyduje sąd. Kradzież z włamaniem zagrożona jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. A w przypadku czynu popełnionego w recydywie może zostać zwiększona o połowę. Z kolei paserstwo zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.