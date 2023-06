Poziomka leśna: Liczne właściwości prozdrowotne

Rosną w nasłonecznionych częściach lasu lub na ich skraju. Lubią też miejsca przy zrębach, a potem przy młodych leśnych uprawach, gdzie posadzono drzewa. Poziomki, które rosną w półcieniu słabiej obradzają i mają mniej aromatyczne, ale nieco większe owoce. Owocują w okresie od czerwca do lipca.

Smakują i wpływają na zdrowie

Poziomki najlepiej smakują zaraz po zerwaniu. Rewelacyjnie pachną i smakują. Nie należy ich długo przechowywać, bo tracą walory estetyczne i smakowe (szybko pleśnieją, zgniatają się). W porównaniu do ogródkowych są niestety trochę mniejsze. Występują często w towarzystwie jagód.



Poziomka wykazuje wiele prozdrowotnych właściwości, a do tego jest małokaloryczna. Stanowi wspaniałe źródło witaminy C (zawiera jej więcej niż cytrusy!). Jednak lista zawartych w nich cennych składników, jest o wiele dłuższa. To prawdziwa skarbnica witamin i minerałów.



Właściwości prozdrowotne poziomki:

wykazuje działanie przeciwnowotworowe,

wspomaga profilaktykę przeciwcukrzycową,

wspomaga pracę wątroby,

poprawia odporność,

przeciwdziała powstawaniu złego cholesterolu,

zapobiega infekcjom, a także pomaga je zwalczać,

działa przeciwzapalnie,

wykazuje działanie przeciwkrwotoczne,

przyspiesza przemianę materii,

wspomaga pracę jelit,

zapobiega zaćmie i innym chorobom oczu,

wspomaga leczenie przeziębień.

Dieta odchudzająca, działanie przeciwzapalne i wiele innych

Poziomka jest owocem małokalorycznym, dlatego z powodzeniem można spożywać ją podczas diety. To źródło witamin dla naszego organizmu. Poziomki poprawiają przemianę materii. Poza tym owoc ten wykazuje także właściwości moczopędne, co pozwala pozbyć się nadmiaru wody w organizmie. Napary z poziomek można przygotowywać zarówno z owoców, jak i z suszonych liści.



Dzięki zawartości kwasu salicylowego poziomki wykazują właściwości przeciwzapalne. W dużych ilościach mogą wręcz wykazywać właściwości przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Szczególnie warto sięgać po poziomki podczas przeziębień.

Poziomka pospolita zawiera garbniki katechinowe, flawonoidy, kwasy fenolowe, kwasy organiczne i sole mineralne. Dzięki temu działa oczyszczająco na organizm, zwłaszcza na układ moczowy. Napar z liści poziomki może być pomocny przy wszelkiego rodzaju stanach zapalnych układu moczowego. Działa bakteriobójczo.



Poziomki stosowane są także w kosmetyce. Owoce można wykorzystać do domowych zabiegów upiększających. Są wykorzystywane do walki z trądzikiem, dobrze sobie radzą z wypryskami. Dodatkowo wspomogą walkę ze starzeniem się skóry. Poza powyższymi zastosowaniami poziomki są dodawane do kosmetyków także ze względów aromatycznych.





Herbata z liści poziomki. Prosty przepis

Zielone liście poziomki należy zebrać w lesie i wysuszyć w temp. do 40 st. C, rozkładając je cienką warstwą na pergaminie. Najlepiej jest zbierać młode listki przed kwitnieniem, czyli już w kwietniu, ale można je pozyskać i wysuszyć również w czasie owocowania. Mają wtedy większą zawartość garbników i herbatka z nich jest najbardziej wyrazista w smaku.



Składniki:



1-2 łyżeczki suszonych liści poziomki,

1 szklanka wody.

Przygotowanie:



Suszone liście poziomki zalać szklanką wrzątku,

Parzyć pod przykryciem przez 15 minut i odcedzić,

Pić 3-4 razy dziennie.

