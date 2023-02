Podpowiadamy, jakie gatunki grzybów mogą występować w lasach zimą. Nie zawsze można je znaleźć w ściółce leśnej.

Jakie gatunki grzybów występują zimą?

Zbieranie grzybów zimą jest o wiele bezpieczniejsze niż latem. Rzadko kiedy można spotkać trujące gatunki, które przypominają grzyby jadalne.

Zimą bardzo często grzyby pojawiają się na korze drzew. Warto szukać kilku gatunków, które wyróżniają się specyficzną budową. Nie należy się zrażać ich dziwnym wyglądem. W smaku grzyby zimowe niczym nie ustępują letnim odmianom.

Płomiennica zimowa

Płomiennice wyróżniają się w lesie pomarańczowymi kapeluszami. Mają interesujący smak, który przypomina delikatne owoce morza lub ryby. Mają dużą zawartość składników odżywczych — znajdziemy w nich nie tylko witaminy z grupy B, ale także dużą zawartość białka i błonnika. Wykazują właściwości antyoksydacyjne i przeciwzapalne.

Uszak bzowy

Popularne grzyby mun można znaleźć w polskich lasach zimą. Idealny do kuchni azjatyckiej grzyb wyróżnia się swoją jędrną konsystencją i ciekawym smakiem. Ma właściwości lecznicze, które wzmacniają m.in. układ odpornościowy. Należy jednak pamiętać, aby nie spożywać uszaka bzowego w nadmiernych ilościach. Grzyb z łatwością wchłania toksyny, których przyjęcie w dużej ilości może zaburzyć pracę naszego organizmu.

Zdjęcie Uszak bzowy, nazywany również uchem bzowym lub uchem judaszowym, swoją nazwę zawdzięcza niecodziennemu wyglądowi / FLPA/Dave Pressland / East News

Wodnicha późna

Grzyb, który najlepiej radzi sobie w niskich temperaturach to wodnicha późna. Pojawia się w lasach po pierwszych przymrozkach. Można ją spotkać już w listopadzie i październiku, często nawet pod śniegiem. Ma lekko owocowy zapach i delikatny smak.

Boczniak ostrygowaty

Zdjęcie Największymi fanami boczniaków są weganie i wegetarianie / 123RF/PICSEL

Do grzybów nadrzewnych należy boczniak ostrygowaty. To grzyb, który największą popularnością cieszy się wśród wegan i wegetarian. Przez swoją strukturę i smak umami przypomina po przyrządzeniu do złudzenia mięso.

Można go spotkać na martwym drewnie drzew liściastych, takich jak graby, buki, wierzby, topole lub brzozy. Może być brązowy, popielaty, stalowoniebieski, a czasem nawet lekko fioletowy. Poznać go można po gładkiej powierzchni i miękkiej i sprężystej strukturze.

W jakich lasach szukać grzybów?

Zimą grzyby najprościej będzie znaleźć w lasach iglastych. Mogą ukrywać się pod drzewami, ale także na korze powalonych drzew i ich pniach. Często pojawiają się także na korze drzew owocowych, takich jak jabłonie lub śliwy.

Grzyby zimowe podlegają takiej samej obróbce jak te letnie. Można je suszyć, marynować lub smażyć. Będą świetnym dodatkiem do każdego dania.

