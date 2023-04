Dłuższy urlop rodzicielski w 2023 r.

Dzięki zmianom rodzice otrzymają dłuższy urlop rodzicielski w 2023 roku. Nowe przepisy zakładają bowiem, że zostanie on wydłużony z 32 tygodni oraz 34 tygodni w przypadku ciąży mnogiej do - odpowiednio - 41 i 43 tygodni. Trzeba jednak pamiętać, że podczas dodatkowych 9 tygodni wolnych od pracy rodzicowi będzie przysługiwać jedynie 70 procent podstawy wymiaru wynagrodzenia. Nie można będzie go przenieść na drugiego opiekuna, co oznacza, że jeżeli ojciec nie wykorzysta urlopu, to wolne przepadnie.

Poza dłuższymi urlopami rodzicielskimi od 26 kwietnia pracownik wychowujący dziecko w wieku do 8 roku życia będzie mógł również ubiegać się o elastyczną organizację pracy , (przez którą rozumieć należy m.in. pracę zdalną, pracę hybrydową, lub obniżenie wymiaru czasu pracy.

Zdjęcie Nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej zostaną wprowadzone w życie jeszcze w pierwszym kwartale 2023 roku / ARKADIUSZ ZIOLEK/East News / East News

Nowe urlopy opiekuńcze 2023. 5 dni wolnego nie tylko dla rodziców

Jakie nowe urlopy w 2023 r. przewidują przepisy? Pracownicy będą mogli wziąć urlop opiekuńczy, który należeć się będzie nie tylko matkom i ojcom. Skorzystać z niego może również każdy inny pracownik, który ma potrzebę zapewnienia opieki lub wsparcia swoim bliskim. Dotyczy to członków rodziny oraz osób, które zamieszkują w tym samym gospodarstwie domowym (dziecka, rodzica lub małżonka), jeśli wymagają one wsparcia np. z poważnych względów medycznych.

Urlopy opiekuńcze udzielane będą na wniosek pracownika złożony w formie papierowej lub elektronicznej w terminie nie krótszym niż na dzień przed planowanym rozpoczęciem takiej przerwy w pracy. W dokumencie należy podać imię i nazwisko osoby potrzebującej, wyszczególnić stopień pokrewieństwa oraz opisać przyczynę konieczności zapewnienia jej osobistej opieki.

Jeżeli tylko przyczyna będzie ważna, pracodawca nie może odmówić nam wolnego. Czas urlopu opiekuńczego wynoszący maksymalnie 5 dni roboczych będzie wliczany do okresu zatrudnienia, jednak nie będzie przysługiwało za niego wynagrodzenie.

Urlop z powodu siły wyższej. Co to jest i ile trwa?

Na liście wchodzących w życie zmian jest także urlop z powodu siły wyższej dla każdego pracownika w wymiarze 2 dni (lub 16 godzin) z zachowaniem połowy podstawowego wynagrodzenia.

Zobacz więcej: Za to już nie zapłacisz gotówką. Polacy muszą się przygotować na duże zmiany

Wniosek o przyznanie dnia wolnego z tego tytułu można będzie złożyć ustnie lub pisemnie, również tego samego dnia, w którym sytuacja zaistnieje. Trzeba jednak pamiętać, że o urlop z powodu siły wyższej osoba zatrudniona może ubiegać się wyłącznie w przypadku zaistnienia nagłych sytuacji losowych, takich jak: wypadek czy zalanie mieszkania, a także z uwagi na pilne sprawy rodzinne.

Zdjęcie Urlop z powodu siły wyższej przysługiwać będzie m.in. z uwagi na wypadek pracownika lub okoliczności, (takie jak zalane mieszkanie) / François WALSCHAERTS / AFP / AFP

Korzystne zmiany w urlopach 2023 dla krwiodawców

Nieco wcześniej, bo w czwartek 20 kwietnia, w życie wchodzą przepisy ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, które nadają nowe uprawnienia osobom honorowo oddającym krew lub osocze.

Polakom, którzy zdecydują się na taki gest, przysługiwać będą dwa dni wolne za każdorazowe oddanie krwi.

Biorąc pod uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami mężczyźni mogą oddać krew sześć, a kobiety cztery razy w ciągu roku, w taki sposób można więc uzyskać nawet 8 lub 12 dodatkowych dni wolnych od pracy. Wszystko zależy jednak od stanu naszego zdrowia.

Urlopy okolicznościowe. Ile wynoszą w 2023 roku?

Kwestie związane z urlopem okolicznościowym nie ulegają zmianie w pierwszym kwartale 2023 roku. Jego wymiar wciąż zależny jest od konkretnej sytuacji. Przykładowo, jeśli pracownik bierze ślub, przysługują mu dwa dni wolne od pracy z prawem do wynagrodzenia, a jego rodzicom jeden dodatkowy dzień urlopu.

Gdy jesteśmy zmuszeni uczestniczyć w pogrzebie bliskiego członka rodziny, to również uprawnieni jesteśmy do jednego lub dwóch dni wolnego (w zależności od stopnia pokrewieństwa). W przypadku narodzin dziecka do naszej puli urlopu wypoczynkowego doliczyć możemy zaś dodatkowe dwa dni urlopu okolicznościowego.

Zdjęcie Osobom, które straciły bliskiego członka rodziny, standardowo przysługuje urlop okolicznościowy w wymiarze jednego lub dwóch dni roboczych / 123RF/PICSEL

Czytaj również:

Pieniądze zamiast wolnego. Szef musi zapłacić ci ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Anna Wendzikowska relacjonuje zagraniczny wyjazd. Gdzie tym razem spędza urlop?

Przebiegli kandydaci w wyborach. Startują, by dostać pełny urlop

Zobacz także: