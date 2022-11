Francuska bagietka na liście UNESCO. Jest dziedzictwem ludzkości

Francuscy piekarze od lat prosili władze francuskie o rejestrację bagietki jako niematerialnego dziedzictwa ludzkości. Teraz Komitet ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO wpisał bagietkę na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Telewizja CNN uznała, że w ten sposób francuskie pieczywo dostało się do "kulinarnego panteonu" obok innych regionalnych przysmaków z całego świata. Przypomniano, że wcześniej uhonorowane w ten sposób zostały neapolitańska pizza, kimchi, belgijska kultura piwa, dieta śródziemnomorska i kawa arabska.

Bagietka zdolna do zjednoczenia Francuzów?

W 2018 r. prezes Narodowej Konfederacji Francuskich Piekarni i Cukierników Dominique Anract spotkał się w tej sprawie z prezydentem Emmanuelem Macronem, aby wyrazić swoje zaniepokojenie spadkiem jakości francuskiego chleba i łamaniem tradycyjnych receptur przez masowych producentów.

Według byłej minister kultury Roselyne Bachelot, lobbującej za wpisaniem wypieku na listę UNESCO, bagietka jest "żywym elementem naszego dziedzictwa" zdolnym do zjednoczenia Francuzów.

Kandydatura bagietki została ogłoszona w marcu 2021 roku, a konkurowała m.in. z cynkowymi dachami Paryża.

Na liście UNESCO znajdują się już inne francuskie symbole, m.in.: gobeliny z Aubusson (wpisane w 2009 r.) czy fest-noz - zbiorowa praktyka tradycyjnych tańców z Bretanii (od 2012 r.).



Dwie szklanki mąki, woda, sól i zakwas

Piekarze wyjaśniają, że około 250 gramów pszenicy, woda, sól i zakwas to podstawowe składniki tradycyjnej bagietki.

Jednak rzemieślnicy przyznają, że każda piekarnia ma swoją recepturę na tę najsłynniejszą francuską bułkę.

Piekarze liczą, że UNESCO pomoże przywrócić atrakcyjność ich zawodu i ograniczy spadek liczby piekarni w kraju.

W latach 50. we Francji funkcjonowało około 50 tys. piekarni, obecnie jest ich około 30 tys.

Szefowa UNESCO: Zwykła bagietka jest czymś cennym

Dyrektor generalna UNESCO, Audrey Azoulay, powiedziała CNN, że chroniony status bagietki jest hołdem dla "tradycji i rzemiosła" i gwarantuje, że "rzemieślniczy sposób pieczenia jest przekazywany następnemu pokoleniu".

- To sposób na życie - podkreśliła Azoulay. - W pobliżu zawsze jest piekarnia, można iść i kupić świeże pieczywo w przystępnej cenie, spotkać ludzi, porozmawiać z piekarzami, to bardzo ważny element spójności społecznej - dodała szefowa agendy ONZ.

Azoulay powiedziała, że Francja potrzebowała sześciu lat na zebranie całej niezbędnej dokumentacji, zanim złożyła wniosek do UNESCO.

- Uznanie bagietki za niematerialne dziedzictwo ludzkości sprawi, że ludzie zdadzą sobie sprawę, że ta zwykła bagietka, którą bardzo dobrze znają, jest czymś cennym - powiedziała CNN.

UNESCO to agenda ONZ z siedzibą w Paryżu, której celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki oraz dbałość o szacunek dla praw człowieka bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię.

Według grupy badawczej Observatoire du Pain (franc. Obserwatorium chleba) średnie dzienne spożycie chleba wśród dorosłych spadło we Francji ze 143 gramów dziennie w 2003 r. do 103 gramów w 2016 r. Z kolei za zamknięcie setek rodzinnych piekarni obwinia się we Francji wzrost liczby placówek sieci supermarketów sprzedających pieczywo.