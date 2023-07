Napoje idealne na lato: Co pić, żeby się nawodnić podczas upału?

Ciekawostki

Lato dopiero się zaczęło, a to oznacza, że przed nami fale upałów i gorących dni. Co pić, kiedy żar leje się z nieba? Naukowcy sprawdzili, które napoje zapewniają najlepsze nawodnienie. Okazało się, że woda wcale nie jest na pierwszym miejscu! Sprawdź: Co pić w upał? Czym ugasić pragnienie?

Zdjęcie Według naukowców woda w czasie upałów nie musi być najlepszym rozwiązaniem / East News