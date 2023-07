Spis treści: 01 Zadbaj o świeżość już podczas zakupów

02 GIS radzi - jak bezpiecznie przygotować posiłek w upalny dzień?

03 Przechowywanie żywności - zbiór dobrych praktyk

04 Czym grozi zatrucie? Co robić, kiedy wystąpią objawy?

Zadbaj o świeżość już podczas zakupów

Jeśli podczas wyjazdu gotujemy sami, a na ewentualne wycieczki zabieramy samodzielnie kupione jedzenie, zadbanie o świeżość towarów podczas letnich upałów obejmuje już czas spędzony w sklepie. Szczególnie ważny jest wybór świeżych produktów - w gorące dni kupujmy tylko to, co nie budzi naszych wątpliwości. Wskazówka ta dotyczy przede wszystkim mięsa, ryb, nabiału, warzyw i owoców.

Warto zwracać szczególną uwagę na daty ważności poszczególnych produktów i wybierać te z najbardziej odległym terminem przydatności do spożycia. Dobrze jest sprawdzić, czy jogurt stojący trochę głębiej, nie będzie zdatny do spożycia o kilka dni dłużej.

Jeżeli sklep w którym na co dzień robimy zakupy znamy dobrze, można zaplanować je tak, aby produkty przechowywane w lodówkach czy zamrażarkach trafiły do koszyka na samym końcu.

Z kolei jeśli trasa do domu potrwa dłużej niż 30 minut, warto zaopatrzyć się w torbę chłodzącą z izolacyjnych materiałów. Taka torba przyda się również podczas wakacyjnej trasy do miejsca wypoczynku. Po przyjeździe do domu wszystkie zakupy wymagające przechowywania w chłodzie należy wypakować i włożyć do lodówki tak szybko jak to możliwe.

GIS radzi - jak bezpiecznie przygotować posiłek w upalny dzień?

Chociaż instrukcja udostępniona na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego powstała z myślą o upałach, to podstawowe zasady bezpiecznego i higienicznego gotowania pozostają niezmienne niezależnie od temperatury. Poniżej znajdziesz listę uniwersalnych wskazówek zmniejszających ryzyko zatrucia.

Zachowaj higienę osobistą i przygotuj czyste stanowisko pracy;

i przygotuj czyste stanowisko pracy; Myj często ręce , zwłaszcza przed rozpoczęciem i po kontakcie z surowymi jajami, mięsem i owocami morza;

, zwłaszcza przed rozpoczęciem i po kontakcie z surowymi jajami, mięsem i owocami morza; Do gotowania wybieraj tylko świeże produkty spożywcze;

spożywcze; Używaj oddzielnych narzędzi , takich jak deska i nóż, do przygotowywania potraw mięsnych oraz owoców morza i jaj , aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego;

, takich jak deska i nóż, , aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego; Z tego samego powodu nie myj surowego mięsa przed obróbką termiczną;

termiczną; Przed przeniesieniem warzyw i owoców na miejsce przygotowywania posiłku usuń ziemię, niejadalne części i obce ciała z ich powierzchni;

z ich powierzchni; Starannie umyj owoce i warzywa, zwłaszcza gdy mają być spożywane na surowo.

Największe dyskusje może wzbudzić punkt dotyczący mycia mięsa. Wiele osób ma w tej kwestii odmienne zdanie. Badania udowadniają jednak, że obróbka termiczna w temperaturze co najmniej 70 stopni jest skuteczna w usuwaniu groźnych drobnoustrojów niezależnie od tego, czy mięso zostało wcześniej umyte, czy nie. Z drugiej strony krople bieżącej wody odbijające się podczas płukania mogą zanieczyścić zlew, blaty, okoliczne naczynia i inne produkty spożywcze.



Przechowywanie żywności - zbiór dobrych praktyk

Najważniejsze aspekty przechowywania jedzenia zostały już pośrednio omówione w akapicie dotyczącym zakupów. Produkty wymagające chłodu powinny spędzać jak najmniej czasu w temperaturze pokojowej. Trzeba też sprawdzić, czy żywność, którą kupujemy, wygląda i pachnie świeżo. To samo powinniśmy zrobić za każdym razem, niezależnie od tego co i kiedy chowamy do lodówki.

Niska temperatura i ograniczona wilgotność to najlepsze sposoby na spowolnienie namnażania drobnoustrojów w świeżych i poddanych obróbce produktach. Wszystkie potrawy, których nie zjemy w całości podczas posiłku, powinny trafić do lodówki jak najszybciej po ostudzeniu. Gdy zgłodniejemy, odgrzewajmy tylko tyle, ile planujemy zjeść. Wielokrotne podgrzewanie większej ilości tej samej potrawy nie tylko psuje smak, ale też w ciepłe dni przyspieszy procesy odpowiadające za psucie się jedzenia.

Pamiętajmy, żeby zawsze oddzielać żywność ugotowaną od surowej. Najlepiej gdy mięso i owoce znajdują się w osobnych, oddzielonych komorach. Pozostałe produkty powinny znajdować się powyżej - te ugotowane na najwyższych półkach. To, czego nie damy rady zjeść, możemy także zamrozić.