Czym jest aspartam? Co trzeba wiedzieć?

Aspartam to jeden ze słodzików używanych przez osoby, które unikają cukru. To związek chemiczny z grupy estrów peptydowych. Nadaje potrawom słodki smak, prawie nie zawierając przy tym kalorii. Z tego powodu jest preferowany przez osoby na diecie oraz przez cukrzyków. Jego spożycie nie wywołuje wyrzutów insuliny do krwi. Dlatego produkt ten wydaje się idealny dla diabetyków.

Jako jedyny z całej gamy słodzików aspartam jest rozkładany przez ludzki organizm. Ponieważ do nadania słodkiego smaku produktom wystarczy jego niewielka ilość, jest chętnie wykorzystywany w przemyśle spożywczym, a także w kuchni, jako zamiennik cukru.

Produkty, w których znajdziemy aspartam

Aspartam to nie tylko małe pigułki, które kupujemy, by słodzić nimi herbatę lub kawę. Ten popularny słodzik znajdziemy w wielu produktach, zwłaszcza dietetycznych. Aspartam zawarty jest w takich produktach, jak:

gumy do żucia;

słodkie napoje gazowane;

napoje izotoniczne i energetyczne ;

; niektóre jogurty;

chipsy;

kakao rozpuszczalne;

desery mrożone;

produkty dietetyczne.

Oprócz tego aspartam jest częstym składnikiem leków i suplementów diety. Chodzi zwłaszcza o tabletki rozpuszczalne do ssania i do rozpuszczania w wodzie oraz preparaty w formie granulek. Ten słodzik jest też często w tabletkach na stawy. Aby dowiedzieć się, czy dany produkt zawiera aspartam, warto czytać etykiety.

Co dalej z aspartamem? WHO ma asa w rękawie

Aspartam od lat budzi jednak wiele wątpliwości. Jedni próbują udowodnić, że produkt ten jest rakotwórczy, inni utrzymują, że nie ma wpływu na rozwój komórek rakowych.

Słodzik ten jest wykorzystywany w przemyśle na ogromną skalę. Tylko w Polsce jest mowa o ponad 70 mln zł wartości jego sprzedaży na rynku.

Producenci żywności i napojów właśnie wstrzymują oddech. W przyszłym tygodniu, 14 lipca, WHO razem z Agencją Badań nad Rakiem mają ogłosić najnowsze wyniki badań dotyczące aspartamu i jego wpływu na ludzkie zdrowie. Raport z tych badań zostanie opublikowany na stronach WHO oraz w piśmie medycznym "The Lancet Oncology".

Czy WHO wprowadzi zakaz używania aspartamu?

Agencja Reutera, powołując się nieoficjalnie na dwa źródła, uchyliła rąbka tajemnicy w sprawie publikacji przyszłotygodniowego raportu. Według agencji najprawdopodobniej aspartam zostanie umieszczony na liście substancji potencjalnie rakotwórczych.

Co to oznacza? Jeszcze nic groźnego, przynajmniej dla producentów żywności. Dopiero gdyby aspartam znalazł się na liście substancji bezpośrednio wywołujących raka, jego używanie w produktach spożywczych byłoby zakazane.

Wciągnięcie substancji na listę "potencjalnie rakotwórczych" oznacza tylko tyle, że jest ona rekomendowana naukowcom do dalszych i bardziej szczegółowych badań. Nie będzie więc to natychmiastowy zakaz używania aspartamu, lecz tylko potencjalny krok w jego kierunku.

