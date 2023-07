Spis treści: 01 Czy można lecieć z psem na wakacje? Zasady w liniach lotniczych

02 Wakacje 2023. Które linie lotnicze nie zezwalają na przewóz psów?

03 Lot z psem na wakacje. Co trzeba zrobić i o czym pamiętać?

04 Zwierzę w samolocie. Ile kosztuje bilet lotniczy dla psa?

05 Wakacje 2023. Czy pies może lecieć w kabinie pasażerskiej?

To, czy można lecieć z psem na wakacje, zależy przede wszystkim od linii lotniczych. Warunki, procedury oraz możliwość podróży samolotem z psem różnią się w zależności od przewoźnika. Na przewóz zwierząt zezwala jednak większość linii lotniczych narodowych i czarterowych.

Z psem można wejść na pokład samolotu przewoźników takich jak LOT, Lufthansa, Air France, Norwegian Air Shuttle, Swiss Air, Alitalia, Air India, Air Canada, SAS, Enter Air, Qatar Airways oraz Eurowings.

W przypadku LOT-u istnieje możliwość przewozu psa, kota lub tchórzofretki. W zależności od wagi i wielkości zwierzęcia - będzie ono umieszczone razem z pasażerem na pokładzie lub w luku bagażowym.

Podobne zasady obowiązują w liniach lotniczych Air France i Lufthansa. W przypadku niemieckiego przewoźnika specjalne wymagania stosowane są przy transporcie psów zaliczanych do ras niebezpiecznych.

Z kolei w SAS przewóz zwierząt takich jak psy, koty, ptaki domowe i inne zwierzęta domowe jest możliwy, ale wymaga indywidualnej zgody przewoźnika.

Wakacje 2023. Które linie lotnicze nie zezwalają na przewóz psów?

Są jednak linie, w których zwierzęta nie są tolerowane na pokładzie. Co gorsza nie ma także żadnej innej możliwości transportu pupila.

Tanie linie lotnicze WizzAir, Ryanair oraz EasyJet nie zezwalają na przewóz żadnych zwierząt, zarówno w kabinie, jak i w luku bagażowym.

Czy są sytuacje, w których te linie lotnicze zgodzą się na przewóz zwierzęcia? Przepisy tanich linii lotniczych przewidują jedną taką sytuację, kiedy zwierzę może być wpuszczone na pokład samolotu.

To sytuacja, kiedy pasażerowi towarzyszy pies przewodnik podróżujący z osobą wymagającą pomocy.

Lot z psem na wakacje. Co trzeba zrobić i o czym pamiętać?

Lot z psem na wakacje wymaga odpowiedniego przygotowania. Aby pies został wpuszczony na pokład samolotu, musi być zidentyfikowany i zaszczepiony przeciwko wściekliźnie oraz posiadać paszport. W takim międzynarodowym dokumencie oprócz podstawowych danych o zwierzęciu i jego właścicielu oraz dat szczepień, znajduje się również dokładna lokalizacja tatuażu identyfikacyjnego, a także pozostałe informacje o stanie zdrowia zwierzęcia. Taki paszport wydawany jest przez weterynarza.

Podczas lotu w samolocie może przebywać ograniczona liczba zwierząt. Chęć transportu psa należy zgłosić telefonicznie. Najlepiej zrobić to dużo wcześniej, aby uniknąć problemów na lotnisku i niepotrzebnego stresu.

Zdjęcie Przygotowania psa do podróży samolotem rozpoczynają się już na etapie wizyty u weterynarza / 123rf.com / 123RF/PICSEL

Zwierzę w samolocie. Ile kosztuje bilet lotniczy dla psa?

Ceny biletów lotniczych dla psa zależą w dużej mierze od wagi zwierzęcia oraz długości połączenia.

W przypadku LOT-u bilet lotniczy dla psa do 8 kg w kabinie pasażerskiej na trasie krajowej kosztuje 190 zł, europejskiej - 280 zł, a międzykontynentalnej - 500 zł. Miejsce w luku bagażowym dla psa to koszt odpowiednio 280, 600 i 1350 złotych.

Zagraniczne linie lotnicze takie jak Lufthansa, SAS czy Swiss Air również sprzedają takie bilety. Cena biletu dla psa waha się u tych przewoźników od 60 do 120 euro za lot na trasie europejskiej i od 200 do 300 euro za podróż międzykontynentalną. Do tych kwot należy również doliczyć opłatę serwisową.

Wakacje 2023. Czy pies może lecieć w kabinie pasażerskiej?

Jeśli pies spełnia określone wymagania linii lotniczej, wówczas może podróżować w kabinie pasażerskiej samolotu. Wiele linii lotniczych zezwala na podróż z małymi psami na pokładzie o ile ich waga nie przekracza 8 kg. Warunkiem jest też transporter, w którym zwierzę będzie przebywać przez cały czas trwania lotu.

Wymiary transportera powinny umożliwiać komfortową podróż pupilowi. Pies powinien w nim być w stanie swobodnie stanąć i obrócić się. Z drugiej strony długość, szerokość i wysokość transportera nie może przekraczać wymiarów bagażu podręcznego.

Czy większe psy mogą lecieć samolotem? Większe psy odbywają podróż samolotem w luku bagażowym. Ich kontener musi być wentylowany minimum z trzech stron, zaopatrzony w podłoże pochłaniające wilgoć, miskę z wodą oraz jedzenie. Dobrym pomysłem jest wcześniejsze przygotowanie psa do stresującej podróży. Pomóc może także znany zwierzęciu koc lub ulubiona zabawka do gryzienia.

