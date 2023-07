Co robić, gdy spalisz się na słońcu? Jak rozpoznać i leczyć oparzenie słoneczne?

Oprac.: Agnieszka Kasprzyk Ciekawostki

Wakacje plus upały to przepis na słoneczne oparzenia. Nie warto ich lekceważyć. Są nie tylko bolesne, ale mogą stać się przyczyną groźnych powikłań. Sprawdź, co robić w przypadku słonecznych oparzeń, jak je leczyć i kiedy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Zdjęcie Oparzenia słoneczne są groźne szczególnie dla dzieci. Na zdjęciu: Plaża w Sopocie / 123RF/PICSEL