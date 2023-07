Wydane przez IMGW ostrzeżenie przed upałami obowiązuje od niedzielnego południa do poniedziałku wieczorem większą część Małopolski, z wyłączeniem południowych powiatów - suskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, nowosądeckiego i Nowego Sącza oraz gorlickiego. W tym czasie synoptycy spodziewają się do 32 stopni C. na termometrach w dzień, w nocy temperatura minimalna wyniesie 14 st. C.

W związku z wydanym przez IMGW ostrzeżeniem krakowski magistrat poinformował o zamknięciu w niedzielę i poniedziałek postoju dorożek na Rynku Głównym. Nieczynny będzie także w tym czasie postój zastępczy przy ul. Mikołajskiej przed bazyliką Mariacką. Dorożki nie mogą też przejeżdżać przez Rynek Główny.

"Jednocześnie mając na uwadze bezpieczeństwo powożących oraz zwierząt zaprzęgowych, powożący są zobowiązani do korzystania z wyznaczonych zacienionych postojów zastępczych (przy Barbakanie oraz na alejkach Plant - przy ul. Podzamcze, pomiędzy ul. Sienną a ul. Mikołajską), dodatkowego regularnego pojenia koni oraz bieżącego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej" - podał krakowski urząd w komunikacie.

Upały w Wielkopolsce. IMGW ostrzega

IMGW przedłużył do poniedziałku ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem dla wszystkich powiatów Wielkopolski.

IMGW-PIB poinformował w niedzielę około południa, że w całym regionie prognozowana temperatura maksymalna w dzień wyniesie w niedzielę i w poniedziałek od 30 st. C do 32 lub 33 st. C. Spodziewana temperatura minimalna w nocy wyniesie od 14 st. C do 16 st. C.

Ostrzeżenia dla wielkopolskich powiatów obowiązują od niedzielnego południa do poniedziałku do godz. 20.00.

W niedzielę rano IMGW-PIB wydał ostrzeżenie przed upałem dla dziewięciu powiatów wschodniej i południowej części regionu: chodzieskiego, gnieźnieńskiego, kolskiego, Konina, konińskiego, pilskiego, słupeckiego, tureckiego i wągrowieckiego. Wcześniej IMGW-PIB poinformował o spodziewanym w weekend upale na terenie pozostałej części Wielkopolski.

Woj. dolnośląskie. Ostrzeżenie przed upałami

Ostrzeżenie pierwszego stopnia o upałach wydano także dla niemal całego województwa dolnośląskiego.

Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 20 w niedzielę. Wydano je dla niemal całego województwa dolnośląskiego; oprócz powiatów południowych, czyli terenów górskich i podgórskich.