WHO ostrzega. Popularny składnik napojów może powodować raka

Oprac.: Dawid Zdrojewski Świat

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) planuje oznaczyć aspartam, jeden z najczęściej stosowanych na świecie sztucznych słodzików, jako substancję potencjalnie rakotwórczą. Agencja Reutera przekazała w czwartek, że powinno to nastąpić 14 lipca. Decyzja ta może mieć dalekosiężne skutki dla przemysłu spożywczego. Substancja ta stosowana jest bowiem do słodzenia gum do żucia czy napojów gazowanych, w tym Coca-Coli Zero.

Zdjęcie Aspartam znajduje się m.in. w dietetycznej coli / 123RF/PICSEL