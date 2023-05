Jak przygotować się do sakramentu bierzmowania?

Przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania trwają kilka miesięcy, ale jest to zależne od parafii, do której przystępuje kandydat. W każdej czas przygotowania wygląda inaczej, ale jedno jest pewne - w końcu przyjdzie dzień bierzmowania, a ostatnie chwile trzeba dobrze wykorzystać. W jaki sposób?

Przygotowanie do bierzmowania. Weź udział w próbach

Nie bez powodu przed przyjęciem sakramentu bierzmowania, w parafiach organizowane są próby. Jest to spowodowane tym, że naprawdę podczas uroczystości bardzo wiele jest momentów, w których należy się zachować w określony sposób - np. uklęknąć, odpowiedzieć na wezwanie, itp.

Reklama

Próby mają ułatwić bierzmowanym skupienie i pełne przeżywanie przyjęcia sakramentu. Nic nie powinno rozpraszać ich uwagi, a na pewno nie ciągłe myślenie o tym, co za chwilę się wydarzy. Dzięki temu, że podczas przygotowań kandydaci nie tylko przećwiczą wszystkie najważniejsze momenty, śpiewanie pieśni, ale także wysłuchają objaśnień poszczególnych elementów uroczystości, będą mogli w pełni skupić się na przeżywanych wydarzeniach.

Bierzmowanie zasady. Porozmawiaj ze swoim świadkiem

Na jedną z prób przed przyjęciem sakramentu bierzmowania zapraszany jest także świadek kandydata. Wszystko po to, aby zarówno świadek, jak i bierzmowany wiedzieli, w jakim miejscu stanąć i jak wygląda moment bezpośredniego spotkania z biskupem, kiedy namaszcza on czoło bierzmowanego olejem krzyżma.

Warto także porozmawiać ze swoim świadkiem przed uroczystością. Może to dobry moment, by opowiedział on, jak wyglądało jego przeżywanie sakramentu bierzmowania, a także jak ewoluowała jego wiara od tamtego czasu. Świadek może także podzielić się z Tobą swoim doświadczeniem spotkaniem z Duchem Świętym w codzienności.

Wybór imienia na bierzmowanie. Przypomnij sobie życiorys patrona

Kandydat do bierzmowania przed uroczystością wybiera świętego na swojego patrona, którego imię przyjmie w dniu bierzmowania. Podczas sakramentu bierzmowania, biskup zwróci się do osoby bierzmowanej właśnie tym, nowo wybranym imieniem.

Bierzmowani podczas przygotowania do sakramentu są proszeni o przygotowanie życiorysu świętego, którego wybierają na patrona. Niestety, najczęściej nigdy więcej do niej nie sięgają, a to duży błąd! W końcu przy wyborze imienia, kandydaci powinni kierować się nie tylko brzmieniem, ale przede wszystkim zasługami świętego.

Właśnie dlatego, jeśli chcesz pięknie przeżyć sakrament bierzmowania, przypomnij sobie postać tego, kogo wybrałeś na swojego świętego patrona. Przypomnij sobie, dlaczego to właśnie jego wskazałeś, by towarzyszył Ci do końca życia. Pomódl się za jego wstawiennictwem i poproś o łaskę dobrego przeżycia nadchodzących uroczystości.

Spowiedź przed bierzmowaniem. Zasady

Do sakramentu bierzmowania trzeba przystąpić z czystym sercem, właśnie dlatego przed tym wielkim wydarzeniem, pójdź do spowiedzi! Potraktuj ją jednak zupełnie inaczej niż dotychczas - porządnie się do niej przygotuj. W jaki sposób?

Znajdź wolny wieczór, by spokojnie stanąć w prawdzie przed sobą i przed Panem Bogiem. Poproś Ducha Świętego o łaskę dobrego przygotowania się do spowiedzi - pozwól Mu działać. Następnie przyjrzyj się dokładnie swojej codzienności i zobacz, co możesz poprawić, by stawać się lepszym człowiekiem. Pamiętaj jednak, by nie skupiać się wyłącznie na tym, co złe. Podziękuj Bogu za każdą napotkaną osobę, doceń momenty, które były naprawdę dobre w twoim życiu. Wtedy wszystko pójdzie jak najlepiej!

Nie zapominaj też, że spowiedź nie ma być momentem, który Cię zawstydza. Sakrament pokuty i pojednania jest spotkaniem z Bogiem Miłosiernym, który chce Ci przebaczyć, bo niesamowicie Cię kocha!

Bierzmowanie a Duch Święty

Bierzmowanie to sakrament, podczas którego bierzmowani przyjmują Ducha Świętego. Poproś Go zatem, byś mógł godnie, świadomie i pięknie przyjąć Jego dary. Pocieszyciel, Ożywiciel z pewnością będzie Cię prowadził i wspierał w codzienności, jeśli tylko będziesz otwarty na Jego działanie.