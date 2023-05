Maj to miesiąc, w którym zarówno 8-latkowie, jak i ich rodziny przygotowują się do najważniejszego wydarzenia religijnego w życiu dzieci wychowywanych w wierze katolickiej. Księża od wielu miesięcy przygotowywali najmłodszych do przyjęcia po raz pierwszy komunii świętej, na każdym kroku podkreślając, jak duże jest to dla wszystkich wydarzenie.

Na temat uroczystości wypowiedział się biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób uzależnionych Konferencji Episkopatu Polski. Na antenie Telewizji Trwam wspominał o zwyczaju składania przyrzeczenia abstynenckiego przez dzieci przystępujące do pierwszej komunii.

- Do tej praktyki Episkopat Polski usilnie zachęca księży proboszczów i katechetów w specjalnym dokumencie pod nazwą "Wytyczne Episkopatu Polski dla kościelnej działalności trzeźwościowej". W dokumencie podkreślona jest konieczność uznania przyrzeczeń abstynenckich za życiową wartość. Ich przestrzeganie przyczynia się do prawidłowego rozwoju biologicznego, psychicznego, społecznego oraz religijno-moralnego - zaznacza przewodniczący.

Pierwsza Komunia Święta a przysięga abstynencka. Biskup ostrzega przed alkoholem

Tradycja składania takiego przyrzeczenia jest praktykowana w Polsce od kilkudziesięciu lat. Wierność abstynencji przyrzekają nie tylko pierwszokomunijne dzieci, ale i młodzież przystępująca do sakramentu bierzmowania. Coraz więcej parafii rezygnuje jednak z tej części, uzasadniając to niechęcią rodziców do nakłaniania dzieci, by ślubowały coś, czego nie są w stanie do końca zrozumieć.

Biskup Bronakowski nie zgadza się z takim argumentem i przekonuje, aby kontynuować zwyczaj.

- Pojawiają się głosy podważające sens składania przyrzeczeń abstynenckich przez dzieci. Zdarza się nawet, że niektóre parafie rezygnują z tej sprawdzonej praktyki, która jest wsparciem koniecznej dziecięcej abstynencji. Jest również niezwykle ważnym środkiem do systematycznej pracy dziecka nad sobą - twierdzi kapłan.

Uważa też, że rodzice powinni zrezygnować z picia alkoholu chociaż na czas przyjęcia komunijnego. Tym samym, jako wzór do naśladowania i autorytet w oczach dzieci, zobowiązaniem do życia "w cnocie trzeźwości" daliby dobry przykład swoją postawą.

- Dzieciom muszą pomagać rodzice, wychowawcy, katecheci i kapłani. Pomagać nie tylko słowem, ale przede wszystkim dobrym przykładem, żeby dzieci nie czyniły tego, co złe. Odpowiedzialni dorośli powinni stworzyć dzieciom takie warunki życia, aby były bezpieczne, by doświadczyły prawdziwej miłości - podkreśla w nagraniu duchowny.

Na czym polega przyrzeczenie abstynenckie?

Składające zobowiązanie dzieci podczas przystapienia do Pierwszej Komunii Świętej przyrzekają w kościele, że pozostaną wierne trzeźwości aż do osiągnięcia 18. roku życia. Oprócz odmawiania sobie alkoholu do pełnoletności, obiecują też, że nie będą proponować ani częstować innych napojami alkoholowymi. Przyrzekają też, że nie wydadzą żadnych pieniędzy na tego rodzaju używkę.

Od zakazu picia alkoholu jest jednak wyjątek. Przysięga nie dotyczy bowiem spożywania "Krwi Chrystusa" pod postacią wina mszalnego. Pijąc ją z kielicha podczas nabożeństwa, nie popełniamy grzechu oraz nie łamiemy obietnicy.

Przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych Episkopatu Polski zwrócił w swoim apelu również uwagę, że polskie prawo zabrania spożywania alkoholu przez nieletnich. - Ma to negatywy wpływ na całe ich dalsze życie we wszystkich sferach - ostrzega hierarcha, mając na myśli także środki psychoaktywne.