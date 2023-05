Prezent na Komunię. Co dać dziecku komunijnemu?

Chociaż w ostatnim czasie szczególnie często wybieranymi upominkami stały się quady, smartfony, czy ogólny sprzęt elektroniczny, a przede wszystkim pieniądze w kopercie, to naszym zdaniem prezent na Komunię, powinien być bardziej wartościowym podarunkiem. Poznaj nasze propozycje!

Pismo Święte. Czy to dobry prezent?

Biblia to księga, którą każdy chrześcijanin powinien mieć w swoim domu, a co ważne regularnie z niej korzystać. Osoby wierzące uznają więc, że warto już od najmłodszych lat pokazać dzieciom jej wyjątkową wartość.

Dlatego też idealnym pomysłem na prezent na Komunię będzie właśnie Pismo Święte. Możesz postawić na klasyczne wydanie, ale nie zapominaj, że na rynku jest dostępnych wiele alternatyw dostosowanych do wieku dziecka. Możesz więc postawić na wersję obrazkową lub krótsze biblijne historie.

Reklama

Komunijny medalik. Jak wybrać?

Pomysłem, który prawdopodobnie najczęściej pojawia się u osób szukających prezentu na Pierwszą Komunię Świętą, jest medalik. To propozycja, która wciąż pozostaje niezwykle wyjątkową pamiątką tego wielkiego wydarzenia. Co więcej, tak symboliczny upominek sprawdzi się zarówno jako prezent dla dziewczynki, jak i chłopca. Dodatkowo będzie mógł towarzyszyć obdarowanemu dziecku również w dorosłym życiu i przypominać mu o osobie, która go sprezentowała, a przede wszystkim o wierze, w której zostało wychowane.

Komunia 2023. Czy biżuteria to odpowiedni prezent?

Prezent na Komunię dla dziewczynki to nie lada wyzwanie. Dobrym pomysłem będzie na przykład bransoletka, zwłaszcza jeśli odpowiednio ją spersonalizujesz. Możesz wygrawerować na niej datę wydarzenia, atrybut świętego patrona, czy nawet cytat z Pisma Świętego. Bransoletka taka może również przyjąć formę różańca, który obdarowana osoba zawsze będzie mogła mieć przy sobie.

Prezentem, który zachwyci każdą dziewczynkę, będą również kolczyki lub inne formy biżuterii. Chłopiec natomiast z pewnością ucieszy się z zegarka, który również możesz dowolnie spersonalizować. Jeśli wciąż masz wątpliwości, jaki prezent na komunię podarować, biżuteria jest zawsze dobrym wyborem, a szczególnie wtedy, kiedy nadasz jej osobistego charakteru.

Prezent na Komunię - ikona

Szukasz oryginalnego, a zarazem wartościowego prezentu na Pierwszą Komunię? W takim razie ikona z pewnością trafi w Twój gust. Możesz postawić na taką tradycyjną z wizerunkiem świętej rodziny, Matki Bożej lub Anioła Stróża. Ale dobrym pomysłem będzie także podarowanie dziecku tzw. Ikony przyjaźni, która przedstawia Chrystusa obejmującego św. Menasa w przyjacielskim geście. To piękny symbol tego, że z Jezusem można zbudować naprawdę wyjątkową relację.

Szczególnym upominkiem na Pierwszą Komunię będzie również ikona z wizerunkiem świętego patrona dziecka. Tak personalny prezent będzie nie tylko pamiątką na lata, ale może także zmotywować obdarowane dziecko do zgłębienia historii swojego świętego patrona.

Gra planszowa

Kolejnym oryginalnym prezentem na komunię będą gry planszowe. Możesz postawić na takie klasyczne, w które dziecko będzie mogło zagrać z rówieśnikami. Jeśli jednak zależy Ci na tym, aby obdarowana pociecha poprzez zabawę mogła lepiej poznać swoją wiarę, postaw na planszówkę o chrześcijańskiej tematyce. Brzmi jak coś trudno dostępnego? Nic bardziej mylnego! Będziesz zaskoczony, jak wiele tego typu gier powstało na przestrzeni ostatnich lat. Z pewnością uda Ci się wybrać taką, która przypadnie do gustu komunijnemu dziecku.

Box prezentowy

Wciąż nie możesz zdecydować jaki prezent na Komunię wybrać? Postaw na box prezentowy. Bez trudu skomponujesz go sam. Możesz również skorzystać z pomocy specjalistów, którzy stworzą go specjalnie dla Ciebie lub wybrać jeden z tysięcy gotowych wariantów, które oferują liczne sklepy internetowe zajmujące się tworzeniem tego typu upominków.

Szczególną wartość będzie miał box z dodatkowym grawerem. Na pudełku możesz umieścić datę wydarzenia, ważny dla Ciebie cytat lub nawet życzenia z okazji przyjęcia sakramentu. Dzięki osobistej personalizacji obdarowane dziecko z pewnością przez lata będzie wspominało ten wyjątkowy upominek i osobę, od której go otrzymało.

Prezent na komunie? Wspólny czas

Czy istnieje cenniejszy prezent niż wspólnie spędzony czas? Z pewnością nie! Dlatego też jako prezent na komunię możesz wręczyć bilet na wspólną wycieczkę, koncert, czy inną atrakcję, która szczególnie spodoba się dziecku. Tak wyjątkowy upominek z pewnością sprawi, że zbliżycie się do siebie jeszcze bardziej, dlatego tego typu prezent polecamy zwłaszcza rodzicom chrzestnym.

Każde dziecko z pewnością będzie zachwycone tunelem aerodynamicznym, czy parkiem trampolin. Możesz również wykorzystać wspólny czas, zabierając dziecko na inne wydarzenie dla całych rodzin. Dzięki tak nieszablonowym pomysłowi dziecko nie tylko przeżyje kolejną przygodę, ale będzie mogło poznać swój Kościół od nieco innej strony.

Postaw na pasję!

Niezwykle wartościowym prezentem będzie również upominek związany z pasją dziecka. Jeśli interesuje się sportem, możesz postawić na rower, czy rolki. U dziecka, które kocha poznawać świat, idealnie sprawdzi się atlas geograficzny dostosowany do jego wieku lub globus. Możesz postawić też na instrument — w tym przypadku koniecznie skonsultuj to wcześniej z rodzicami dziecka.