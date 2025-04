"Bombardują jak szaleni". Trump reaguje na rosyjski ostrzał Ukrainy

- Nie wiem, co się tam dzieje. To nie jest dobra sytuacja (...), bo (Rosjanie - red.) bombardują jak szaleni - ocenił prezydent USA ostatnie ataki na Ukrainę. Donald Trump zapewnił, że utrzymuje kontakty z obiema stronami konfliktu i liczy, że uda się doprowadzić negocjacje do końca.