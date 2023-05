Święta nakazane w maju. Sprawdź, czy to dni wolne od pracy

Święta nakazane w maju to Wniebowstąpienie Pańskie oraz Zesłanie Ducha Świętego, czyli Zielone Świątki. Według Kościoła katolickiego w tych dniach powinniśmy uczestniczyć we mszy świętej. Co z dniami wolnymi? Czy te dwa dni majowe są wolne od pracy? Sprawdź dokładne daty świąt nakazanych w maju i dowiedz się, jakie mają znaczenie.

Zdjęcie Kiedy wypadają święta nakazane w maju? / 123RF/PICSEL