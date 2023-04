Więcej niż co trzeci Polak obawia się, że polaryzacja polityczna zepsuje im w tym roku Wielkanoc. Podobne obawy ma aż połowa młodych ludzi - do 24. roku życia.

Najrzadziej problem dotyka mieszkańców wielkich miast, najczęściej - singli lub osób żyjących w nieformalnych związkach.

Polityka przy świątecznym stole? Jak wpłynie na Polaków

Ankietowani mieli za zadanie wskazać, czy zgadzają się ze stwierdzeniem: obawiam się, że dyskusje na temat polityki zepsują nam tegoroczne święta wielkanocne. 14 proc. uważa, że zdecydowanie tak, osiem procent - tak, a 15 proc. - raczej tak. Zdaniem dziewięciu proc. pytanych dyskusje o polityce raczej nie wpłyną na świąteczną atmosferę, 10 proc. odpowiedziało na zadane pytanie "nie", 21 proc. - zdecydowanie nie, a 22 proc. - nie wiem.

Wyniki sondażu dotyczącego dyskusji politycznych przy świątecznym stole

Badanie zostało zrealizowane w dniach 29 marca-3 kwietnia 2023 r. na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej ze względu na wiek, wykształcenie oraz wielkość miejscowości zamieszkania. Wielkość próby - 1115 osób. Badanie realizowano przy zastosowaniu techniki CAWI - na panelu badawczym.

Sondaż zrealizowany przez agencję badawczą Smartscope na zlecenie Interii.

Wielkanoc 2023. Tak drogo nie było od 30 lat

Polityka to niejedyne zmartwienie Polaków przed świętami. Wielu z nich łapie się za głowę podczas zakupów. - Ceny wszystkiego, co widujemy w Wielkanoc na stole, mocno poszły w górę. To będą najdroższe święta od 30 lat - zapowiadał w rozmowie z Interią Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Wyjaśnił, że ogólna inflacja cen żywności przewyższa średnią inflację w Polsce. - Mieliśmy w lutym 24 proc., teoretycznie to powinien być szczyt, ale święta mogą ją jeszcze trochę podbić. Widzimy, co się dzieje z cenami wszystkich produktów żywnościowych. Cukier bardzo mocno zdrożał, oleje roślinne, produkty mleczarskie, majonez, warzywa - mówił.

Interia sprawdziła też, czy mając w portfelu 100 zł, można kupić podstawowe produkty na Wielkanoc 2023. W tym celu nasi dziennikarze ruszyli na jeden z krakowskich targów.

- Jest drogo, ale nie jest dużo drożej niż pół roku temu. Ceny są na podobnym poziomie - powiedziała nam sprzedawczyni, starsza pani, oparta o wiatę jednej z budek, która ma w asortymencie kilka produktów. M.in. marchew, ziemniaki, pietruszkę, jaja i koguty. - Jajka są po 1,20 zł za sztukę. Drogo? Przed Bożym Narodzeniem mieliśmy po 1,30 zł - powiedziała.



Ostatecznie nasi dziennikarze przy stoisku warzywnym wydali 60 zł. Chleb to dodatkowe 5 zł. Za wędlinę zapłacili 47 zł, co już dało 112 zł. A to tylko część produktów potrzebnych do przygotowania wielkanocnych posiłków.