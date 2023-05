Sakrament bierzmowania to tzw. sakrament "dojrzałości chrześcijańskiej". Katechizm Kościoła Katolickiego wskazuje, że "przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej" (KKK 1285).

W praktyce oznacza to, że bierzmowanie jest swego rodzaju dopełnieniem chrztu świętego, które wspomaga ochrzczonych w mężnym wyznawaniu wiary i świadomym postępowaniu według jej zasad. Podczas tego sakramentu, wierni otrzymują znamię Ducha Świętego i Jego dary.

Po co świadek na bierzmowaniu?

Podczas uroczystości w kościele pojawia się mnóstwo osób, które chcą świętować ze swoim bliskimi ten wyjątkowy dzień. Można by zatem pomyśleć, że w takim razie świadków bierzmowania jest mnóstwo. Po co zatem wybierać jednego, który będzie trzymał rękę na ramieniu bierzmowanego w trakcie przyjmowania sakramentu?

Rola świadka na bierzmowaniu nie kończy się w momencie zakończenia uroczystości. Właściwie jego zadania rozpoczynają się w momencie przygotowań do przyjęcia sakramentu i nie kończą się nigdy. Powinien on zawsze służyć pomocą, a przede wszystkim dzielić się swoim doświadczeniem wiary w Chrystusa.

Zadaniem świadka jest ponadto troska o to, by bierzmowany postępował jak prawdziwy uczeń Chrystusa i wypełniał wszystkie przyrzeczenia chrzcielne zgodnie z natchnieniem Ducha Świętego.

Kto może zostać świadkiem?

Przyjmuje się, że świadkiem bierzmowania powinien być jeden z rodziców chrzestnych. W ten sposób podkreśla się związek między pierwszym a ostatnim sakramentem inicjacji chrześcijańskiej (chrzest, komunia i bierzmowanie). Najczęściej dla dziewczyny przyjmującej bierzmowanie świadkiem jest kobieta, a dla chłopaka, mężczyzna. Nie jest to jednak obowiązek.

Jeśli z ważnych przyczyn jeden z rodziców chrzestnych nie może być świadkiem, kandydat może wskazać inną osobę, która jest praktykującym katolikiem. Świadek ponadto powinien ukończyć 16 lat (chyba, że biskup, bądź proboszcz parafii określili inaczej), przyjąć wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, prowadzić życie zgodne z wiarą chrześcijańską, być osobą wolną od jakiejkolwiek kary kanonicznej.

Należy także pamiętać, że świadkiem nie może zostać mama lub tata przyjmującego bierzmowanie.

Kogo wybrać na świadka do bierzmowania?

Wiemy już kto może zostać świadkiem do bierzmowania oraz jakie ma on zadania. Teraz pora zdecydować, kogo wybrać na świadka? W pierwszej kolejności warto wziąć pod uwagę rodziców chrzestnych. To właśnie oni towarzyszyli kandydatowi do bierzmowania od pierwszych chwil życia w Kościele.

Jeżeli natomiast z jakichś powodów chrzestni nie mogą być z bierzmowanym w tym dniu, warto wziąć pod uwagę członków rodziny tj.: starszą siostrę, starszego brata, ciocię, wujka, kuzynkę, kuzyna, itp., którzy są ważnymi postaciami w życiu kandydata, a zarazem wiara jest ważna w ich codzienności.

Gdyby jednak okazało się, że i oni nie mogą towarzyszyć bierzmowanemu, warto rozejrzeć się pośród swoich przyjaciół. Być może to właśnie wśród nich będzie osoba, która już zawsze będzie towarzyszyła kandydatowi w wyznawaniu wiary i życiu według jej zasad.

Na świadka do bierzmowanie warto wybrać osobę bliską swojemu sercu, której można powierzyć swoje problemy, dylematy i doświadczenia.

