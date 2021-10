Gwiazdy na stołecznym wiecu Donalda Tuska

Zbigniew Hołdys, Maja Ostaszewska czy Katarzyna Grochola - jak ustaliła Interia, to tylko część gości, którzy wystąpią podczas popołudniowej manifestacji organizowanej na warszawskim Placu Zamkowym przez PO. - Zakładamy przede wszystkim warianty pokojowe. Najważniejsze jest to, by było bezpiecznie - mówi Interii nadkom. Sylwester Marczak, rzecznik prasowy komendanta stołecznego policji.

Zdjęcie Zbigniew Hołdys / Wojciech Stróżyk / East News