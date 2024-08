Kanał Mash na Telegramie podawał, powołując się na serwis Flightradar, że z moskiewskiego lotniska Wnukowo odleciały do Ankary dwa samoloty rządu Rosji Tu-204-300. Do Turcji zmierzały też Lockheed C-1301-30 Hercules sił powietrznych USA z bazy NATO Ramstein w Niemczech oraz komercyjny samolot Dassault Falcon 7X z Oslo.

Wymiana więźniów. Media wskazują nazwiska

"Mężczyźni, uwięzieni w Rosji pod zarzutem szpiegostwa, któremu zaprzeczają oni sami i USA, są w drodze do miejsca poza granicami Rosji " - napisał Bloomberg.

Polak wśród więźniów objętych wymianą? Niejasne komunikaty

Departament komunikacji przy prezydencie Turcji przekazał, że objęto wymianą osoby z więzień w "USA, Niemiec, Polski, Słowenii, Norwegii, Rosji i Białorusi". "10 więźniów, w tym dwóch nieletnich, relokowano do Rosji, 13 do Niemiec, trzech do USA" - dodano.