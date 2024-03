Atak zimy w USA

Obecnie alerty dotyczące zimowych warunków rozciągają się od stanów Montana do Michigan, na obszarze liczącym niemal 2300 km. Od północno-zachodnich obszarów Kansas do stanu Michigan może spaść od 15 do 30 cm śniegu, choć w niektórych miejscach może go przybyć nawet około pół metra.