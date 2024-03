Potężne burze uderzyły w nocy w kilku amerykańskich stanach. W jednym z osiedli przyczep mieszkalnych zginęły co najmniej dwie osoby. W Ohio pojawiło się tornado szerokie na pól mili. Według mieszkańców terenów, przez które przetoczył się żywioł, była to "czysta dewastacja". Ostrzeżenia przed tornadami mają się utrzymać do piątku. Na zagrożonych obszarach mieszka kilkanaście milionów osób.