Najwyższy stopień zagrożenia w Los Angeles

Od niedzieli utrzymują się alerty dotyczące intensywnych opadów deszczu w południowej Kalifornii. W Los Angeles obowiązuje czwarty - najwyższy stopień ostrzeżenia związany z opadami . Władze miasta ostrzegają, że burza może uderzać w miasto co najmniej do wtorku 6 lutego. Mieszkańcy cały czas są informowani o aktualnej sytuacji.

Według amerykańskich meteorologów w południowej części Kalifornii realna jest groźba " zagrażających życiu błyskawicznych, miejskich powodzi ". Na tych terenach prognozowane są opady deszczu sięgające od 7 do nawet 15 cm w ciągu godziny. To więcej niż miesięczna suma opadów w tym rejonie . Trzeci poziom alertu dotyczący ulewnego deszczu obejmuje między innymi San Francisco.

Miliony osób zagrożone. Przymusowa ewakuacja

Na obszarze objętym alertami dotyczącymi powodzi mieszka łącznie około 36 mln osób. Jak powiedziała burmistrz Los Angeles Karen Bass, niewykluczone że obecna burza może się okazać równie silna co Hilary , która nawiedziła USA w sierpniu 2023 roku. Bass doradziła mieszkańcom zabezpieczenie się przed żywiołem.

Chociaż większość szkół w Los Angeles w poniedziałek ma pozostać otwarta, to tamtejsze władze oświatowe dały do zrozumienia, że jeśli pogoda się pogorszy, być może trzeba będzie je zamknąć. Dwa miejscowe uniwersytety wprowadziły zajęcia zdalne.

Historyczne ostrzeżenie

Burza doprowadziła do potężnych problemów w górzystych rejonach Kalifornii. Tam porywisty wiatr oraz śnieżyce spowodowały odcięcie dostaw prądu do około 850 tysięcy domów. Specjaliści obawiają się, że w miarę jak siła wiatru będzie rosnąć, jeszcze więcej gospodarstw straci dostęp do energii elektrycznej.