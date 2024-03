Amerykańska służba pogodowa National Weather Service (NWS) wystosowała na środę oraz czwartek ostrzeżenie przed powodzią dla obszaru od stanów New Jersey do Massachusetts na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych.

