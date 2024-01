Pogodowy armagedon w USA. Ewakuowali Air Force 2

Potężne śnieżyce nawiedziły dużą część Stanów Zjednoczonych. Setki tysięcy domów nie mają prądu. Gwałtowne burze spowodowały śmierć co najmniej czterech osób w kilku stanach. Pogoda uziemiła samoloty - trzeba było odwołać ponad tysiąc lotów.

Śmiertelnie niebezpieczne burze na południu

W wyniku burz zginęły co najmniej cztery osoby w kilku stanach. Jedna z osób zmarła po tym jak upadające drzewo przygniotło jej samochód w Georgii. W Alabamie 81-letnia kobieta zginęła po tym jak tornado porwało przyczepę mieszkalną, w której przebywała.

Setki tysięcy osób bez prądu

Jak donosi AFP, we wtorek wieczorem ponad 890 tysięcy odbiorców nie miało prądu. Większość awarii miała miejsce na wschodzie kraju. To efekt uderzenia potężnych śnieżyc i silnego mrozu. W nocy z wtorku na środę prąd wciąż nie docierał do niemal 600 tysięcy domów, w tym 180 tysięcy w Nowym Jorku.