Amerykanie błądzili we mgle. Takiej sytuacji nie było od dwóch dekad

To był wyjątkowy czwartek w USA. Niemal cały kraj zakryły gęste mgły. W ich zasięgu w pewnym momencie znajdowało się kilkadziesiąt milionów Amerykanów. Było to ukoronowanie trzech z rzędu rekordowo mglistych dni. Takiej sytuacji nie notowano od niemal 20 lat. Z powodu słabej widoczności doszło do wielu wypadków w całym kraju.