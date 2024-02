Ministrowie spraw zagranicznych UE spotykają się w poniedziałek w Brukseli, by omówić m.in. wsparcie wojskowe dla Ukrainy i projekt 13. pakietu sankcji unijnych wobec Rosji.

- Musimy wysłać sygnał wsparcia do rosyjskiej opozycji . Musimy również kontynuować nasze wsparcie dla Ukrainy zarówno na foncie politycznym jak i wojskowym - powiedział dziennikarzom Josep Borrell.

"Najbardziej odpowiedzialny jest Putin"

W podobnym tonie wypowiedział się również szef MSZ Litwy Gabrielius Landsbergis . - Unia Europejska musi co najmniej zaostrzyć sankcje wobec Rosji po śmierci opozycjonisty Aleksieja Nawalnego - powiedział przed spotkaniem w Brukseli.

Jego zdaniem "półśrodki" nie wystarczą, aby powstrzymać Władimira Putina . - Jeśli Ukraina upadnie, wszyscy doskonale rozumieją: my będziemy następni. Putin nie ma zamiaru się zatrzymać - ostrzegł.

Śmierć Aleksieja Nawalnego. Sprzeczne narracje Kremla

Zdaniem rzeczniczki Nawalnego przeciwnik Władimira Putina został zamordowany. - Wiedzieliśmy, że istnieje ryzyko, Aleksiej też to wiedział. A wczoraj go zamordowali, tak jak planowali to trzy lata temu - wskazała.