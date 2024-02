Sojusznicy Nawalnego są zgodni. "Kreml zaciera ślady"

Aleksiej Nawalny nie żyje. Sojusznicy mówią o "zacieraniu śladów"

Matka Nawalnego, Ludmiła Nawalna, wraz z prawnikiem udała się w weekend do kolonii karnej "Wilk polarny" IK-3 na północy Rosji , gdzie Nawalny był przetrzymywany od zeszłego roku, aby odebrać jego ciało, ale otrzymała sprzeczne informacje od różnych instytucji w związku z jego lokalizacją, pisze "The Guardian".

Ludmiła, najpierw dowiedziała się, że ciało jej syna przewieziono do Salechardu, miasteczka położonego w pobliżu kompleksu więziennego, ale kiedy w sobotę przybyła do kostnicy, była ona zamknięta. - Jeżdżą z nami w kółko i zacierają ślady - powiedziała rzeczniczka Nawalnego, Kira Yarmysh.

Śmierć Aleksieja Nawalnego. Sprzeczne narracje Kremla

Zdaniem rzeczniczki Nawalnego przeciwnik Władimira Putina został zamordowany. - Wiedzieliśmy, że istnieje ryzyko, Aleksiej też to wiedział. A wczoraj go zamordowali, tak jak planowali to trzy lata temu - wskazała.