Szefowa Komisji Europejskiej została zapytana w czwartek po szczycie Unii Europejskiej o to, czy Polska może zawiesić prawo do azylu. - Jeśli jest to czasowe i proporcjonalne, to działa w ramach prawnych - oceniła Ursula von der Leyen.

Wcześniej na konferencji prasowej Donald Tusk podkreślał, że debata w Brukseli w głównej mierze skupiała się właśnie na polityce migracyjnej.

- Każdy mój rozmówca bez wyjątku, i to znalazło później potwierdzenie podczas debaty - wykazywał zrozumienie nie tylko dla sytuacji Polski, ale także wszyscy zrozumieli, że ta nadzwyczajna sytuacja potrzebuje odpowiednich metod działania - mówił szef polskiego rządu, odnosząc się do zawieszenia prawa do azylu. Reklama

Szczyt UE. Rozmowy o migracji i wojnie w Ukrainie

Przewodnicząca KE dodała, że nie po raz pierwszy kwestia prawa do azylu jest omawiana w Unii Europejskiej.

- Tak jak dyskutowaliśmy o tym jakiś czas temu, rok lub dwa lata temu, z krajami bałtyckimi, kiedy były one pod presją, a także z Finlandią na początku tego roku: mamy jasność co do tego, że jeśli takie rozwiązania są czasowe i proporcjonalne, co widzieliśmy w przypadku Finlandii i krajów bałtyckich, to działają w ramach prawnych - wyjaśniła.

Podkreśliła też, że wiele problemów, które kraje członkowskie obecnie mają z migracją, zostanie rozwiązanych po wdrożeniu paktu migracyjnego.

Jednak nie tylko kwestia zawieszenia prawa do azylu była poruszana podczas szczytu Unii Europejskiej w Brukseli. Ursula von der Leyen odniosła się także do kwestii akcesji Ukrainy do UE.

- Ukraina poczyniła znaczne postępy na drodze do członkostwa w UE - stwierdziła przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Plan Brukseli na migrację w Europie

Jeszcze we wtorek informowaliśmy, że kwestią migracji ma zająć się Komisja Europejska. Ursula von der Leyen zaproponowała w tej sprawie 10-punktowy plan. Jednocześnie szefowa KE zaapelowała do sprawniejszego wdrażania paktu migracyjnego, który - jej zdaniem - może pomóc krajom lepiej zarządzać procedurami azylowymi. Reklama

Jednym z punktów planu von der Leyen jest przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym oraz wzmocnienie granic, zwłaszcza z Rosją i Białorusią. Jak podkreśliła, oba kraje "wywierają presję na zewnętrzną granicę UE, wykorzystując ludzi jako broń".



Z kolei jeśli chodzi o zagrożenia dla bezpieczeństwa, jakie mogą stwarzać osoby przybywające do UE z Rosji, szefowa KE chce bardziej zharmonizowanego podejścia do wydawania wiz.

-----

Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!