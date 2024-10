Premier o rozmowach w Brukseli. "Każdy wykazał zrozumienie"

- Rozwiązania nie są łatwe. Miałem okazje rozmawiać od samego rana z premierem Szwecji. Każde spotkanie potwierdzało pełne zrozumienie (...) każdy mój rozmówca bez wyjątku , i to znalazło później potwierdzenie podczas debaty - wykazywał zrozumienie nie tylko dla sytuacji Polski, ale także wszyscy zrozumieli, że ta nadzwyczajna sytuacja potrzebuje odpowiednich metod działania - mówił.

Polityka migracyjna. Premier podsumował rozmowy w Brukseli

Premier podkreślił, że "kluczowe jest wskazanie Polski w kontekście wojny hybrydowej", co padło ze strony zgromadzonych polityków w Brukseli. - Nie informowałem wszystkich na temat szczegółowych propozycji, jakie przygotujemy, ale dla wszystkich było jasne, że Polska jest w szczególnej sytuacji i takich rozwiązań potrzebuje - dodał.

- Trzeba zmienić nastawienie, które do tej pory było oparte na tym, szczególnie historycznie, że całe prawo do migracji i azylu jest nastawione na to, jak chronić tych, którzy uciekają z krajów np. komunistycznych - kontynuował Tusk.