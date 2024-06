Zaskakujący wynik wyborów w Indiach. Rządząca partia słabnie

W nowym indyjskim parlamencie zasiądzie jednak znacznie mniej członków i członkiń BJP, niż w dotychczasowym. Rządzące ugrupowanie zdobyło 240 z 543 mandatów i po raz pierwszy od dekady nie uzyskało samodzielnej większości. Oznacza to, że Indyjska Partia Ludowa będzie musiała teraz o wiele bardziej liczyć się ze swoimi koalicjantami.

Mimo formalnej przegranej opozycja świętuje. Stojący na jej czele Indyjski Kongres Narodowy (INC) może liczyć na 99 mandatów - blisko dwa razy więcej niż w poprzedniej kadencji.

Rosnąca gospodarka, cierpiąca demokracja

Podczas kampanii Partia Kongresowa krytykowała szefa rządu, wytykając mu, że nie wywiązał się ze swoich obietnic gospodarczych. Konkurenci zwracają także uwagę, że władze używały podziałów religijnych do celów politycznych , atakując mniejszości wyznaniowe. Opozycja - oraz międzynarodowe ośrodki badawcze - zarzucają BJP, że prześladuje przeciwników politycznych, podkopuje niezależność demokratycznych instytucji i ogranicza swobody obywatelskie , w tym wolność słowa.

Największe wybory w historii

Rząd w Delhi dołożył starań, by zaprezentować się jako promotor idei demokracji. Podkreśla, że Indie pozostają największym demokratycznym państwem na świecie, a urzędnicy zorganizowali głosowanie nawet w najbardziej niedostępnych regionach.

Azjatyckie mocarstwo

Liczące przeszło 1,4 mld mieszkańców Indie to najludniejszy kraj i nominalnie piąta największa gospodarka. Choć pod względem PKB na mieszkańca plasują się dopiero w drugiej setce, to nie ukrywają swoich mocarstwowych ambicji. W ostatnim czasie rząd podkreślał, że chce mieć więcej do powiedzenia na arenie międzynarodowej i prezentuje się jako lider państw Globalnego Południa. Władze deklarują również, że Indie będą zabiegały o stałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.