Po ukończeniu Ram Mandir ma być jednym z największych kompleksów sakralnych w Indiach , mogącym docelowo pomieścić ponad 100 tys. wiernych. Władze stanowe spodziewają się, że stanie się głównym celem pielgrzymek w kraju. Dziś apelują do wyznawców, by nie przybywali masowo na miejsce w dniu inauguracji, ale ceny biletów lotniczych biją już rekordy. Choć zaproszono tylko około 8 tys. osób, to spodziewane są wielokrotnie większe tłumy.

Religijne niesnaski

9 grudnia 1992 roku organizacje te zorganizowały w Ayodhyi 150-tysięczny wiec. Prowadzony przez radykałów tłum wdarł się na mury meczetu i zrównał go z ziemią. Doprowadziło to do krwawych zamieszek między hinduistami i muzułmanami, w których zginęły co najmniej 2 tysiące osób.