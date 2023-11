- Wprawię niektórych z was w zdumienie, ale miałem dobre relacje z prezydentem Putinem. Dzwoniłem do niego, wymieniałem z nim poglądy. Na początku wojny dzwoniłem zarówno do Zełenskiego, jak i Putina, próbowałem rozmawiać. Po Buczy poczułem, że nie było woli, żeby znaleźć rozwiązanie - powiedział minister spraw zagranicznych i były premier Luksemburga Xavier Bettel.