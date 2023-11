Według szacunków w 2022 roku na gruźlicę zachorowało 10,6 mln osób. Większość, czyli 7,5 miliona, po raz pierwszy usłyszała taką diagnozę. To o tyle istotne, że po zachorowaniu ryzyko ponownej infekcji wzrasta. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) alarmuje, że ubiegłoroczna liczba nowych zakażeń to rekord.