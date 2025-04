We wtorek Biały Dom poinformował, że cła na chińskie towary zostaną zaostrzone jeszcze bardziej.

Pekin pozostał jednak wobec tej groźby nieugięty. "Jeśli USA będą trwać w uporze, strona chińska będzie walczyć do końca " - przekazało Ministerstwo Handlu Państwa Środka.

Chiny wprowadzają cła odwetowe na USA. Trump: Źle to rozegrały

Wcześniej decyzję Chin o nałożeniu ceł odwetowych skomentował amerykański prezydent Donald Trump, stwierdzając, że "źle to rozegrały".

" Spanikowały - to jedyna rzecz, na którą nie mogą sobie pozwolić" - dodał we wpisie na platformie Truth Social.

Wcześniej prezydent USA, również odnosząc się do ceł, ale tych, które to on nałożył na wiele państw, a także na Unię Europejską, bronił swojej decyzji.