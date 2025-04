O sprawie firmy Henryka Słowika informowaliśmy w Interii w poniedziałek. Przedsiębiorca od 1995 roku prowadzi w podkarpackim Krośnie firmę Ekolot , która jest jedynym w Polsce producentem seryjnych, ultralekkich samolotów . A właściwie była, ponieważ właściciel obecnie "wygasza to wszystko do spodu".

Do trudnej sytuacji, w której znalazł się Ekolot, odniósł się we wtorek były premier Mateusz Morawiecki. Zdaniem polityka PiS jest to jeden z przykładów na to, że obecna władza ignoruje potrzebę stymulacji gospodarki, a "fatalne decyzje urzędników cofają rozwój i uderzają w przedsiębiorców".