Ptasia grypa - epidemia na pięciu kontynentach

Po raz pierwszy wirusa ptasiej grypy H5N1 wykryto w prowincji Guangdong w Chinach w 1996 roku. Od tego czasu atakujący ptactwo wirus rozprzestrzenił się po całym świecie. Od 2020 r. jedna z mutacji wirusa przyczynia się do masowej śmierci hodowlanych oraz dzikich ptaków w Afryce, Azji i Europie. W 2021 r. wirus rozprzestrzenił się na obszarze Ameryki Północnej, a rok później objął Amerykę Środkową i Południową. Choroba zabija do 90 proc. populacji zaatakowanego przez wirus stada.

Naukowcy ostrzegają, że tym razem wirus jest jeszcze odporniejszy: - To, co teraz widzimy, to niezbadane terytorium - powiedział w rozmowie z amerykańskim serwisem "Vox" Andrew Ramey, genetyk badający dziką przyrodą w U.S. Geological Survey.