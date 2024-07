We Francji udało się policzyć wszystkie głosy. Frekwencja była niższa niż podczas pierwszej tury, ale wyniosła 66,63 proc.

Wyniki wyborów we Francji

Szef Odrodzenia, Stephane Sejourne oświadczył, że jego formacja jest gotowa do współpracy z mainstreamowymi partiami, ale wykluczył możliwość porozumienia z Francją Niepokorną Mélenchona.

- Decyzja o rozwiązaniu Zgromadzenia Narodowego, która powinna być momentem wyjaśnienia, wręcz przeciwnie, doprowadziła do wielkiej niewiadomej- powiedział.

Na kolejne przedterminowe wybory nie można liczyć. Według konstytucji Francji należy poczekać minimum 12 miesięcy od poprzednich. To oznacza, że parlament będzie podzielony na trzy większe frakcje, które niekoniecznie dojdą do porozumienia.

Wyniki wyborów we Francji. Światowa prasa ostrzega przed chaosem

Francuska i światowa prasa przewiduje, że teraz nadejdą rządy chaotyczne i destabilizujące Francję. "Le Figaro" pisze, że wynik partii Macrona jest lepszy niż przewidywano, ale "to zwycięstwo jednego wieczoru nie powinno pozwalać zapomnieć o nadciągającym chaosie".

Dziennik przypominał, że po pierwszej turze wyborów mało kto wierzył w zwycięstwo lewicowego Nowego Frontu Ludowego. - Przenikliwi stratedzy Macrona, na czele z Gabrielem Attalem wyjaśniali nam uczenie, że nie ma ryzyka w głosowaniu na Nowy Front Ludowy, który nie może wygrać! Wynik: we Francji, która nigdy nie była tak bardzo prawicowa - wybory do PE i pierwsza tura wyborów parlamentarnych jasno to pokazały - Emmanuel Macron nie ma wyjścia i będzie próbował stworzyć rząd zwracając się na lewo - podkreśla gazeta.