Państwowa Komisja Wyborcza Mołdawii nadal nie zaprezentowała pełnych, oficjalnych wyników niedzielnych wyborów prezydenckich, a także referendum dotyczącego zapisania w konstytucji chęci wstąpienia do Unii Europejskiej .

Według najnowszych danych najwięcej głosów w prezydenckim wyścigu uzyskała Maia Sandu na którą zagłosowało 42,31 procent obywateli. Drugie miejsce zajął prorosyjski polityk Aleksandr Stoianoglo z wynikiem 26,9 procent. Oznacza to, że 3 listopada zorganizowana zostanie druga tura głosowania.

Bardzo napięta sytuacja występuje w przypadku referendum dotyczącego kierunku polityki zagranicznej, a konkretnie wyrażenia chęci przystąpienia do unijnych struktur. Obecnie, według danych przekazywanych przez Państwową Komisję Wyborczą, głos "za" oddało 50,39 procent obywateli przy 49,61 proc. głosów przeciwnych .

Wybory w Mołdawii. Moskwa o oszustwach władz w Kiszyniowie

- W trakcie liczenia głosów, wyniki nie były korzystne dla ludzi, którzy głosowali za integracją z Europą. W końcu widzimy, jak sytuacja zaczęła się zmieniać. Wtedy było jasne, że liczba głosujących za integracją jest mniejsza, ale wyniki zaczęły się diametralnie zmieniać. Oczywiste jest, że jest to oszustwo (...). Co więcej, widzimy, że w tym procesie doszło do licznych naruszeń i agitacji oraz nacisków na wyborców - dodał.