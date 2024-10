Mołdawia. Szykują się na wybory prezydenckie. Ostrzegają przed działaniami Rosji

Mołdawia chce do Unii Europejskiej. Rosja robi wszystko, by temu zapobiec

Zdaniem agencji Reutera sondaże wskazują, że prozachodnia Maia Sandu może być niemal pewna kolejnej kadencji na stanowisku prezydent Mołdawii . Co więcej, badania sugerują również, że większość obywateli opowiada się za przystąpieniem kraju do Unii Europejskiej .

- To skalkulowany, zakrojony na szeroką skalę wysiłek mający na celu zdestabilizowanie naszej przyszłości i wykolejenie drogi Mołdawii do UE - powiedziała doradczyni Sandu ds. polityki zagranicznej Olga Rosca. Dodała też, powołując się na posiadane szacunki, że na zmanipulowanie głosowania wydano ponad 100 milionów euro. Według mołdawskiej policji, środowiska związane z Rosją przekupiły 130 tys. wyborców , aby m.in. zagłosowali przeciwko dołączenia do UE.

Wybory w Mołdawii. Parlament Europejski zaniepokojony ruchami Rosji

To niejedyne wysiłki, jakie Moskwa podejmuje w celu ingerencji w wybory w Mołdawii. Na początku października władze ujawniły spisek, w ramach którego z Rosji do kraju tylko we wrześniu napłynęło nielegalnie ponad 15 milionów dolarów. Cel? W ten sposób Federacja Rosyjska stara się kupować głosy wyborców, co miałoby skutkować zaprzepaszczeniem szansy Mołdawii na przystąpienie do Unii Europejskiej.