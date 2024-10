Wybory i referendum w Mołdawii. Mieszkańcy ruszyli do urn

Oprócz karty do głosowania w wyborach prezydenckich każdy wyborca otrzyma także kartę do głosowania w referendum konstytucyjnym. Pytanie referendalne dotyczy wpisania do ustawy zasadniczej przystąpienia Mołdawii do UE jako celu strategicznego państwa. Referendum będzie ważne, jeśli zagłosuje w nim co najmniej jedna trzecia wyborców.